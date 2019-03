Comitiva de empresários chineses faz visita a Suzano

Uma comitiva de empresários da China, da região de Beijing, capital daquele país, foi recebida pela Prefeitura de Suzano na manhã desta segunda-feira (18) ontem. O encontro ocorreu no Cineteatro Wilma Bentivegna e teve por objetivo fomentar negócios com o município. O vice-prefeito Walmir Pinto esteve à frente da recepção ao grupo.

“Estamos completando 70 anos de emancipação político-administrativa. Nossa cidade é jovem, porém em expansão, e com uma localização privilegiada, próxima à capital paulista, ao Aeroporto Internacional de Guarulhos e ao Porto de Santos. Sabemos que a China é uma grande parceira do Brasil e temos o interesse nesta ação conjunta para avançarmos em diversos setores”, ressaltou Walmir.

A comitiva era composta por sete empresários de várias áreas de atuação, como construção civil, cultura e educação, e por integrantes da Associação de Desenvolvimento de Indicação Geográfica. A iniciativa e a organização do encontro foram da Câmara Geral dos Empresários Chineses no Brasil, com sede em São Paulo.

Todos eles apresentaram interesse em fechar parceria com a cidade de Suzano dentro do setor de cada um. “Os empresários vieram apresentar seus produtos e propor parcerias. Isso é o início de uma amizade e de bons negócios. Estamos na capital desde 2016 e já existem ações em outros ramos de atividades, como segurança e usina de lixo”, explanou o diretor da Câmara Geral dos Empresários Chineses no Brasil, João Marques.

Em suas falas, cada empresário apresentou um pouco da sua história e do ramo em que atua. Além disso, já se colocaram à disposição para conhecer os projetos da administração municipal e assim começar as tratativas. “Queremos investir no Brasil. Fizemos uma pesquisa sobre oportunidades para o desenvolvimento nas cidades e chegamos até aqui. Por isso, deixo o nosso desejo de amizade e de chegar a um acordo”, disse Zhang Jun, diretor de empresa de televisão, comunicação e intercâmbio cultural.

Participaram ainda da reunião com os empresários chineses o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva; os secretários municipais de Planejamento e Finanças, Itamar Corrêa Viana, de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Maurício Loducca, de Comunicação Pública, Marcelo Prado, e de Assuntos Jurídicos, Renato Swensson Neto; o diretor Ricardo Hatiw Lú, da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação; e o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Sérgio de Assis Andrade.

Também estiveram presentes o presidente da Câmara Geral dos Empresários Chineses no Brasil, Luiz Ye Kangmiao, representantes da Associação Cultural Chinesa de Suzano e o assessor do vereador Jean Lopes, de Mogi das Cruzes, Márcio Cardoso.

Por sua vez, o vice-prefeito Walmir Pinto disse que para estabelecer os trabalhos, os projetos municipais serão apresentados em breve à Câmara Geral dos Empresários Chineses no Brasil. “Suzano está na contramão da situação econômica geral do País. Estamos com diversas obras em andamento e temos ainda muito a crescer. Por isso, acredito que seremos referência em desenvolvimento, principalmente com essa parceria com a China”, completou.