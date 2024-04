Complexo Viário do Rodoanel impulsiona indústrias da região

O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) Alto Tietê acredita que o projeto de um complexo viário, em torno do Rodoanel, em Suzano, será um marco de investimentos para a região. Essa obra não apenas facilitará o escoamento da produção local, mas também abrirá novas portas para a chegada de novas indústrias.

A expectativa é de que o acesso estratégico proporcionado pelo complexo atraia investimentos significativos para a área, impulsionando ainda mais o setor de indústrias, “a criação do Complexo Viário é um investimento muito aguardado pelo Ciesp, pois vai facilitar o escoamento da produção de nossa região”, explica a entidade.

O Ciesp informou que além desse projeto, a Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) autorizou a elaboração do projeto executivo da marginal que ligará a Rodovia Ayrton Senna ao Distrito Industrial do Taboão, em Mogi das Cruzes. “Esses dois projetos se complementam, já que vão facilitar a logística entre as empresas, em especial, das plantas de uma mesma indústria que são localizadas em cidades vizinhas, gerando economia e agilidade”, finaliza o Ciesp.

Complexo Viário

O futuro ‘Complexo Viário’, anunciado pelo Governo do Estado em março deste ano, tem previsão de investir R$ 30 milhões a partir de 2025. Esse projeto vai transformar o cenário urbano em Suzano, no entorno do Rodoanel.

O projeto executivo propõe a construção do “Complexo Viário do Alto Tietê”, que inclui a implantação de alças de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mario Covas (SP-21) em Suzano, a adequação das vias no entorno, a construção de uma passarela acessível para pedestres e outras alterações na malha viária da região.

A elaboração do projeto tem até 12 meses para ser concluída e deve iniciar a partir de 2025.

Os trabalhos de implantação do complexo ficarão sob responsabilidade da Concessionária SPMar e contarão com um aporte do Governo do Estado. A proposta também inclui a adequação da rotatória próxima ao limite entre Suzano e Poá, na Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), e a criação de pistas marginais no Rodoanel, para melhorar o fluxo de veículos após a criação do complexo.

Alça

A alça será implantada na Avenida Brasil, uma das principais vias de ligação entre Suzano e Poá, passando por cima da Linha 11 - Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e criando um corredor com a Avenida Senador Roberto Simonsen, que ajudará a ligar o anel viário a bairros do centro expandido da cidade, como Jardim Casa Branca, Jardim Márcia, Jardim Imperador, entre outros. A primeira fase é a execução do projeto executivo.