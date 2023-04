Concluída pavimentação de ruas no Parque Samambaia

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, concluiu nesta quarta-feira (05/04) a pavimentação asfáltica de três vias do Parque Samambaia: rua 1, avenida 2 e marginal direita e esquerda. Juntos, os trechos somam 2,9 km e receberam a camada definitiva de asfalto, que começou a ser aplicada na segunda-feira (03/04). As obras receberam recursos da ordem de R$ 3,1 milhões do programa “Nossa Rua”, por meio de convênio com o governo do Estado de São Paulo.

As vias já receberam os trabalhos de drenagem e instalação de guias, sarjetas e sarjetões, além da aplicação da camada de binder, que é posta sobre a estrutura base e sob o asfalto. O composto tem a função de distribuir a carga pela rua antes do recebimento da camada de rolamento final, além de promover a ligação do revestimento base com o asfalto. A empresa responsável pela e a Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda.

Na rua 1, onde foram realizadas intervenções num trecho de 315 metros, foram investidos R$ 817 mil. Por sua vez, as ações na avenida 2 contemplaram uma área três vezes maior, onde um quilômetro de via foi transformado por meio da aplicação de R$ 1,19 milhão. Já a marginal direita e esquerda, com 1,6 km de extensão, recebeu R$ 1,07 milhão do total dos recursos direcionados pelo programa estadual.

O próximo passo é a instalação da sinalização de trânsito, entretanto é preciso esperar a secagem completa do asfalto antes da realização da pintura nas ruas.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi lembrou que está cumprindo sua promessa de promover um pacote de entregas nesta semana de celebração pelo aniversário de Suzano. “Nossa meta era presentear o nosso município com essas novidades que transformam o dia a dia das pessoas. Cada rua pavimentada é um passo a mais no desenvolvimento da nossa cidade e dignidade à nossa população. A revitalização de todas as ruas simboliza a mudança pela qual nosso município tem passado”, ressaltou o chefe da administração municipal.