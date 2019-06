Condemat se reúne com duas das maiores empresas da China

O primeiro dia de agenda na China, a comitiva do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) visitou duas das maiores empresas do País asiático - Hik Vision e Alibaba - e avançou em tratativas, principalmente nas áreas de monitoramento e projetos de cidades inteligentes. O grupo de prefeitos, vereadores, secretários municipais e empresários permanecerá em território chinês até o próximo dia 13 (quinta-feira) com visitas em mais indústrias e reuniões com representantes do governo, intermediadas pela Câmara Geral de Empresários Chineses no Brasil.

Inicialmente, os representantes do Alto Tietê estão concentrados em Hangzhou, capital do Estado de Zhejiang e uma das cidades com economia mais bem-sucedidas da China, tendo sido inclusive sede do G-20 em 2016. São 14 milhões de habitantes e fica a pouco mais de duas horas de Shangai.

Na primeira agenda, ocorrida ontem, o oficial do governo de Zhejiang, Zhou Yuqing, levou o grupo na Hik Vision, uma das maiores empresas mundiais em sistemas de monitoramento e cidades inteligentes e que possui escritório comercial em São Paulo e uma fábrica em Manaus. O vice-presidente da Hik Vision, Keen Yao, destacou o potencial de expansão dos negócios no Brasil e a importância das parcerias com os governos municipais e estaduais. Atendendo ao pedido do Condemat, ele determinou que o ceo da Hik Vision no Brasil, Mário Ma, apresente um projeto de tecnologia integrada em várias áreas públicas para a região.

"Essa primeira visita já gerou resultados positivos para o Alto Tietê e saímos daqui com o compromisso da direção da Hik Vision: de fazer um diagnóstico e apresentar uma proposta regional dentro do conceito de cidades inteligentes, principalmente na parte de monitoramento, mas com soluções de tecnologia para vários setores", destacou o presidente do Condemat e prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, ao lado da prefeita de Santa Isabel, Fábia Porto; do vice-prefeito de Mogi das Cruzes, Juliano Abe; dos vereadores mogianos Sadao Sakai e Jean Lopes; dos secretários municipais de Arujá e Mogi, Juvenal Penteado e Clodoaldo de Moraes, respectivamente; dos diretores regionais do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), José Francisco Caseiro e Renato Rissoni; e empresários do Alto Tietê.

Os representantes da Região também estiveram na Alibaba, liderança mundial de e-commerce e que possui um conceito empresarial que é referência. "No primeiro dia já tivemos a oportunidade de apresentar a nossa Região e buscar parcerias para levar emprego e renda nas cidades da Região", avaliou o presidente do Condemat.