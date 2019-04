Conseg Boa Vista realiza nesta quinta-feira evento de conscientização

O Conselho de Segurança (Conseg) do bairro Boa Vista, junto à Polícia Civil, realiza nesta quinta-feira (4), às 19 horas, no Miguel Badra Baixo, um evento para conscientizar os alunos e a comunidade sobre o consumo de drogas e violência no ambiente escolar. Esse é o primeiro de uma série de eventos que acontecerão nas escolas da região Norte da cidade.

O delegado do 2º DP do Boa Vista, Cléverson Omena, ministrará a palestra na Escola Estadual Jacques Ives Cousteau. O Conseg busca apoio para seguir com o projeto.

"Pretendemos procurar a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o Conselho Tutelar e a Secretaria de Educação, para que nos apóiem nesse projeto. Os alunos são o nosso alvo. A ideia é irmos às escolas da região norte da cidade, porém daremos prioridade às escolas mais problemáticas", conta Ebert Bola, presidente do Conseg do bairro Boa Vista.

Já no dia 26/04 às 19h, o Conseg Boa Vista relançará um projeto de urnas nas escolas, na E.E. Professor Paulo Kobayashi, na Vila Maluf. A ideia nasceu em 2013, porém não foi para frente. A iniciativa tem como objetivo implantar urnas para que os alunos e professores depositem, anonimamente, correspondências com sugestões, críticas e denúncias de violência.