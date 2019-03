Conseg de Palmeiras solicita visita de general João Camilo

O Conselho de Segurança (Conseg) de Palmeiras convidou o secretário da Segurança Pública, o general João Camilo Pires de Campos, a visitar Suzano para ver de perto os resultados do projeto ‘Vigilância Solidária’. O pedido foi feito durante encontro estadual dos conselhos de segurança de São Paulo. O evento aconteceu na semana passada em Pinheiros, Zona Oeste da Capital.

Segundo o presidente do Conseg de Palmeiras, o advogado Gustavo Ferreira, o atual responsável pela pasta de Segurança no Estado se comprometeu à visitar a cidade. “Agora, a questão só seria para receber convite oficial e, também, ajustar a agenda para vir para cá”, explicou.

Para Ferreira, a possível visita do general será bem-vinda, principalmente por haver demandas específicas para a região Sul da cidade. Por exemplo, o aumento do efetivo das polícias Civil e Militar. O atual presidente do Conseg de Palmeiras também falou sobre a importância do encontro estadual. Segundo ele, a gestão do governador João Doria (PSDB) tem estreitado o relacionamento, com o objetivo de melhorar a questão da segurança pública do Estado.

“O Doria tem proposto isso aos seus secretários. E, para nós (conselhos de segurança) isso é oportuno. Lá (no encontro), a gente tratou sobre a política da vigilância solidária”, disse Ferreira, que complementou afirmando sobre o conselho suzanense ser precursor do Núcleo de Ação Local.

O presidente do Conseg de Palmeiras antecipou estar estudando encontro dos conselhos de segurança do Alto Tiete, tendo como molde o evento estadual. “A princípio, por questões logísticas, irá ser em Mogi das Cruzes”, finalizou.