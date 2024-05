Conselheiros tutelares do Alto Tietê participam de capacitação estadual em Suzano

O auditório Orlando Digenova, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, no centro de SUzano, recebeu nesta quarta-feira (15/05) o primeiro módulo do curso “Escola de Conselhos do Estado de São Paulo”, realizado pelo Instituto Potencial em parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Condeca-SP) e a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano. Participaram da formação 44 conselheiros tutelares de nove cidades do Alto Tietê, todos da Diretoria Regional de Assistência Social (Drads Leste).

No total, dez profissionais de Suzano estiveram na atividade, realizada em três encontros no primeiro módulo. As próximas duas reuniões ocorrerão nos dias 29 de maio e 12 de junho (quartas-feiras). Nesta primeira etapa, os assuntos abordados são Doutrina da Proteção Integral e Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); Trabalho em Rede; Atribuições do Conselheiro Tutelar; Elaboração de Registros e Relatórios; e Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (Sipia). A capacitação será ministrada pela professora graduada em Pedagogia com pós-graduação em Psicopedagogia e Arteterapia, Ana Cristina de Souza.

O projeto tem vigência de 12 meses e está sendo executado desde 19 de janeiro de 2024 em várias regiões do Estado de São Paulo pelo Instituto Potencial. Tem como público-alvo conselheiros tutelares, integrantes de direitos da Criança e do Adolescente, gestores municipais e funcionários de carreira. Além dos profissionais de Suzano, realizaram o cadastro para a abertura do primeiro módulo conselheiros de Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Poá, Biritiba Mirim, Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Santa Isabel e Salesópolis.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, destacou o ganho que os profissionais terão com a capacitação. “O conselheiro tutelar precisa manter-se sempre atualizado, pois a legislação sempre sofre alterações e, além disso, essa formação permitirá aos novos conselheiros a conhecer e estabelecer relação com seus pares na região do Alto Tietê”, ressaltou o chefe da pasta.

Para o segundo módulo, o público-alvo será o de conselheiros de direitos, que realizarão dois encontros nos dias 22 de maio e 5 de junho (quartas-feiras). A capacitação vai tratar sobre Atribuições do Conselho de Direitos; Ciclo Orçamentário; Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; Doutrina da Proteção Integral; e Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e será apresentada pela professora graduada em Direito e estudante de Serviço Social com experiência no Terceiro Setor Elaine Batista.

Já o terceiro acontece no dia 26 de junho (quarta-feira) e será voltado a gestores públicos, funcionários de carreira e conselheiros tutelares. A atividade será ministrada pelo professor graduado em Sociologia, conselheiro tutelar por oito anos e diretor da Associação de Conselheiros Tutelares do Estado de São Paulo (ACTESP), Rogério Pereira Gomes, que vai tratar sobre a plataforma Sipia. O primeiro e o segundo módulos serão realizados integralmente no auditório Orlando Digenova. Já o terceiro ocorrerá no Espaço dos Conselhos (rua Monsenhor Nuno, 595 - Centro).