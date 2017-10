Conselho de Segurança quer reunião com secretário de Alckmin

O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Boa Vista busca um encontro com o secretário estadual de Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho. A expectativa é de que o chefe da pasta atenda às demandas levantadas pelos Conseg's de todo o Alto Tietê.

De acordo com o diretor e coordenador do Núcleo de Ação Local (NAL), Herbert Vicente, o Bola, a próxima reunião do Conseg Boa Vista vai debater a possibilidade. "Queremos estabelecer uma reunião com o secretário de Segurança Pública. Mas antes vamos convidar todos os Conseg's do Alto Tietê para um encontro de conselhos na Câmara Municipal de Suzano. Na ocasião vamos pedir para os conselhos levarem todas as demandas da região. Esperamos ainda contar com a presença do prefeito e do delegado da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes", explicou.

Reunião amanhã

A próxima reunião do Conseg Boa Vista será realizada nesta sexta-feira (6), às 16 horas na Escola Estadual (E.E.) Professor Paulo Kobayashi, Vila Maluf.