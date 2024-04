Conselho do Idoso de Suzano participa de reunião estadual em Presidente Prudente

O Conselho Municipal do Idoso (Comid) de Suzano, órgão que conta com integrantes do Poder Público municipal e representantes da sociedade civil organizada, participou na última semana da 3ª Reunião Descentralizada do Conselho Estadual do Idoso (CEI/SP). A iniciativa ocorreu na segunda e terça-feira (08 e 09/04) no Teatro Paulo Roberto Lisboa, em Presidente Prudente, interior de São Paulo, e contou com a participação de mais de 300 representantes de diversos municípios. O objetivo é viabilizar as demandas da população idosa em todo o Estado.

Na ocasião, Suzano foi representada pelas conselheiras Eudite Dias da Silva, Andressa Floriano Bueno, Vilma de Oliveira e Clara Suzana Slupko de Oliveira. Os encontros tiveram o objetivo de estimular a mobilização e participação da sociedade civil por meio de palestras, debates e trocas de experiências sobre o tema, focando no fortalecimento dos conselhos municipais.

A reunião contou com palestras sobre temas como contextualização regional e o papel das políticas sociais frente ao envelhecimento populacional; dependência e direito ao cuidado; políticas de cuidados e a articulação com as políticas de assistência social, saúde e habitação; formas e estratégias de captação de recursos via fundos municipais da pessoa idosa; e destinação do imposto de renda e os fundos municipais da pessoa idosa. O encontro ainda apresentou casos de sucesso sobre esses recursos.

Para o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, a conferência foi útil para a troca de experiências com os demais conselhos municipais e ainda destacou que Suzano pôde apresentar as ações que possuem boa aceitação na cidade. “Foi um um importante encontro para o alinhamento das políticas públicas em relação aos idosos, além de ter sido uma valiosa troca de experiências, onde pudemos falar das nossas práticas, serviços, e também escutar outros municípios de forma a melhorar os nossos projetos”, enfatizou o chefe da pasta.