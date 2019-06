Contingenciamento de verbas afeta ações do IFSP em Suzano

O diretor geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFSP) de Suzano, Breno Teixeira Santos, disse que o contingenciamento da verba que afetaram universidades e institutos federais de todo o País, anunciado pelo ministro da educação, Abraham Weintraub, afetou a unidade suzanense.

Os 30% da verba interferem nas despesas de operação normal do campus, como serviços de limpeza, vigilância, energia, água, o que causa impacto para o Instituto. As outras aquisições, como materiais de consumo, investimentos, reformas, obras foram paradas por causa do contingenciamento, como explica o diretor.

A gestão educacional do IFSP, suspendeu aquisições de custeio até que os recursos sejam recuperados. No momento, o contingenciamento não afetou as vagas destinadas para o ingresso de alunos no Instituto. Sendo assim, a gestão segue com o planejamento em receber novos alunos. "Vamos observar o que o governo fará. Estamos preocupados e esperamos que a situação mude", conta Santos, em entrevista no Programa DS Entrevista ao vivo.

O diretor explica que o que mais preocupa a gestão é a questão do contingenciamento se tornar um corte efetivo. E, se isso acontecer, vai interferir e impactar ainda mais nas despesas do IFSP. "Se o corte for efetivo, ficamos em uma condição complicada. Vamos ter que reduzir e cortar contratos", afirma.

O Instituto Federal de Suzano conta com 12 laboratórios, sendo eles de química e automação industrial.

"É necessário nos preocuparmos e nos programarmos. É importante tomarmos medidas preventivas para reter os gastos até que algo seja feito permanentemente", ressalta Santos.

O que mais preocupa a gestão é o corte das verbas destinadas à educação e pesquisa se tornar efetivo. Por isso, o diretor fala que o planejamento neste momento deve ser bem pensado e elaborado. "Os educadores atualmente estão preocupados com a realidade educacional no Brasil. Não só eles, mas também os estudantes", indaga o diretor.

A rede federal de educação tecnológica de São Paulo abrange diversas cidades do estado. Desde setembro de 2010, Suzano conta com o funcionamento do IFSP.

O Instituto Federal oferece cursos de formação técnica até pós-graduação, além de oferecer, também, ensino médio integrado com cursos técnicos.

Os cursos técnicos oferecidos pelo Instituto são de administração, automação industrial e química. Já os cursos superiores são nas áreas de tecnólogo em mecatrônica industrial, em logística, bacharelado em química industrial e licenciatura em química.