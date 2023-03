Contribuinte pode antecipar pagamento do IPTU via on-line

A Prefeitura de Suzano oferece o acesso on-line ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2023. Com mais de 82 mil consultas registradas no site oficial www.suzano.sp.gov.br ao longo do mês de fevereiro, o modelo apresenta facilidades para que os contribuintes verifiquem seu carnê digital para realizar o pagamento total do tributo ou da primeira parcela, com vencimento no dia 15 de março.

No ambiente virtual, os interessados devem clicar na aba “IPTU, Taxa de Licença e ISS Fixo”, presente na parte superior da tela. Esta direciona ao Portal do Cidadão, onde a opção de segunda via estará disponível. Em seguida, o contribuinte deve digitar o número de registro do imóvel, que consta na capa dos carnês de anos anteriores. O sistema digital oferece ainda a emissão da segunda via para pagamento das dez prestações ou da cota única, quitando o valor integral com um desconto de 5%.

O secretário municipal de Planejamento e Finanças, Itamar Viana, explica que o vencimento da primeira parcela do IPTU é no próximo dia 15. “O vencimento é todo dia 15, até dezembro, portanto, é muito importante estar atento aos prazos, lembrando que o pagamento pode ser feito em casas lotéricas ou nos bancos conveniados: Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil”, ressaltou.

O titular da pasta pontua ainda que a aplicação do tributo é importante para direcionar recursos e melhorias aos munícipes. “Como podemos ver diariamente, há uma série de obras e trabalhos sendo realizados em nossa cidade, e muito disso é possível graças ao investimento feito com o valor recebido. Sempre ressaltamos que efetuar os pagamentos é criar a possibilidade de ter um retorno em infraestrutura e desenvolvimento nos bairros. Por isso, é muito importante evitar a inadimplência”, afirma Viana.

Mais informações sobre o IPTU podem ser obtidas pelos telefones (11) 4745-2010 e 4745-2024 ou pessoalmente no Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210 – centro), e no Centrus Norte (avenida Francisco Marengo, 2.301 – Jardim Dona Benta). O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.