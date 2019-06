Contribuintes com câncer e doenças raras ganham isenção de IPTU em Suzano

Os vereadores da Câmara de Suzano aprovaram projeto de lei complementar de autoria da presidente da Câmara de Suzano, Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia, que acrescenta um artigo ao Código Tributário Municipal, isentando os contribuintes com câncer de pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O projeto de lei recebeu uma emenda aditiva que amplia o benefício para as pessoas que contam com doenças raras, como por exemplo, hidrocefalia.

O benefício será concedido àqueles que sejam proprietários de um único imóvel, com a área de até 150 metros quadrados.

Entre os 10 itens aprovados está a moção de repúdio, de autoria de todos os vereadores, à Diretoria Regional de Ensino por decidir retirar o transporte escolar dos alunos com a partir de 12 anos de idade. Os vereadores Denis Claudio da Silva (DEM), o filho do Pedrinho do Mercado, Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van, e vereador José Alves Pinheiro Neto (PDT), o Netinho do Sindicato, Antonio Rafael Morgado (PDT), o professor Toninho Morgado, Marcos Antonio dos Santos (PTB), o Maizena Dunga Vans, Lisandro Frederico (PSD) também debateram sobre esse assunto.

Tribuna

O vereador Carlos José da Silva (PSDB), o Carlão da Limpeza, discursou sobre a presença de escorpiões na cidade, principalmente na região da Casa Branca. O parlamentar Rogério da Van reforçou a necessidade de a administração municipal limpar o pátio de veículos localizado nesse bairro.

O vereador Netinho do Sindicato falou sobre os trabalhos que vem realizando na região norte de Suzano, em parceria com o Poder Executivo.