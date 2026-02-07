Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Solidariedade

Corrida 'Ladeiras Trail' arrecada mais de 200 quilos de alimentos para o Fundo Social

Evento esportivo promoveu a união entre esporte e solidariedade e contribuiu para a segurança alimentar das famílias que mais precisam

07 fevereiro 2026 - 19h00Por da Reportagem Local
Corrida 'Ladeiras Trail' arrecada mais de 200 quilos de alimentos para o Fundo SocialCorrida 'Ladeiras Trail' arrecada mais de 200 quilos de alimentos para o Fundo Social - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu, na última quarta-feira (04/02), mais de 200 quilos de alimentos não perecíveis arrecadados na corrida “Ladeiras Trails”. O evento esportivo, que ocorreu em 1º de fevereiro (domingo), já existe há mais de dez anos.

Dario Rocha, organizador da corrida, compareceu para realizar a entrega da doação diretamente para a presidente do Fundo Social de Suzano, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, no Paço Municipal.

A ação contribui diretamente para garantir a segurança alimentar das pessoas que mais precisam, enfatizando o papel essencial do órgão para garantir que nenhuma família fique desamparada.

A presidente do Fundo Social agradeceu a todos que contribuíram para a mobilização e a organização da “Ladeira Trails”. “Cada doação representa cuidado, empatia e compromisso com o próximo. Estamos profundamente gratos aos envolvidos nesta arrecadação”, disse Déborah.

