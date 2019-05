CPAM-12 comemora 13 anos com operação e verba para novas viaturas

O Comando de Policiamento de Área Metropolitana (CPAM-12), de Mogi das Cruzes e Região, completou 13 anos de existência no último sábado (25). A comemoração aconteceu nesta terça-feira, 28, na sede em Mogi, e contou com diversas autoridades políticas e policiais, entre eles o comandante chefe do CPAM-12, Wagner Tadeu da Silva Prado, que destacou a operação especial de aniversário e os novos recursos parlamentares como parte da celebração.

Ainda na ocasião, foi inaugurada a nova reforma do prédio e o novo painel de comandantes do CPAM-12, que teve a inclusão dos nomes dos coronéis Monica Dias Ferreira e Ronaldo Gonçalves Faro (veja abaixo).

A operação especial de aniversário aconteceu ontem, no período da tarde, e teve como objetivo reforçar o policiamento nas ruas com 100% do efetivo administrativo de todos os três Batalhões de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) da região - 17º, 32º e 35º. "Fizemos essa ação no ano passado também para comemorar o aniversário do Comando. A ideia é distribuir os policias nas ruas para realizar as rondas ostensivas, bloqueios, etc, e trazer para a população a sensação de segurança", conta.

Além da operação especial, o comandante Prado ressaltou as emendas parlamentares que foram destinadas à área de segurança das oito cidades que pertencem ao comando no CPAM-12. De acordo com Prado, os recursos somam juntos quase R$ 2 milhões, sendo R$ 928 mil da deputada federal Kátia Sastre (PR) e quase R$ 1 milhão do deputado federal Márcio Alvino (PR). Ambas as verbas serão destinadas à compra de novas viaturas para integrar a atual frota defasada da Polícia Militar (PM) e a aquisição de novos computadores para o setor de administração.

"Com esse valor - R$ 2 milhões - eu consigo comprar mais ou menos 40 viaturas. Com o resto, vamos comprar pelo pelos uns dois computadores para a telefonia, uma meia dúzia para cada Batalhão. Recebi também a informação de que vamos receber mais R$ 500 mil de emenda do deputado Bertaiolli, mas ainda não é certo, já que não recebi nenhum ofício", conta. Vale ressaltar que o valor ainda não foi liberado para o Estado.

Além disso, Prado garante que o setor de equipamentos da PM está em dia e que recentemente houve uma aquisição de 15 mil novos coletes à prova de bala; 40 mil pistolas e 1,3 mil fuzis para a região.

Ex-comandantes

Os coronéis e ex-comandantes do Comando de Policiamento de Área Metropolitana (CPAM-12), Monica Puliti Dias ferreira e Ronaldo Gonçalves Faro, tiveram os nomes e fotos inclusos na nova galeria de Comandantes da Polícia Militar (PM) da sede do CPAM-12. A solenidade, que ocorreu ontem em Mogi, foi em comemoração aos 13 anos de Comando na região. Ambos lideraram a região antes do atual comandante, o coronel Wagner Tadeu da Silva Prado.



“A galeria antiga tinha capacidade apenas para 15 fotografias. Então decidimos fazer uma nova e incluir os nomes dos dois últimos coronéis que estiveram a frente do Comando em 2017 e 2018. Esse novo painel possui a capacidade de 48 fotografias”, explica Prado.



Também foi exposto aos convidados a reforma do prédio do CPAM-12, que conta agora com uma estrutura mais segura e eficiente aos policiais. “Foram feitas algumas melhorias de estrutura, parte de portões eletrônicos, catracas na entrada, nova guarita com cancela, troca de piso, etc. Tudo isso para melhorar o ambiente”, destaca Prado. O comando ainda recebeu câmeras de monitoramento, que foram doadas pela Receita Federal e que serão utilizadas em breve.

SEGURANÇA NAS ESCOLAS

Além da solenidade, Prado comentou também sobre a segurança nas escolas. Como forma de amenizar as preocupações dos alunos, professores, funcionários e moradores que residem próximo à áreas escolares, a PM intensificou as rondas nas unidades públicas municipais e estaduais, a fim de garantir maior sensação de segurança aos munícipes. Mesmo com o intensivo, Prado garante que a cobertura policial é curta, ou seja, falta efetivo para atuar nesses locais.



Por conta disso, a PM treinou os Guardas Civis Municipais (GCM) para atuarem também nesses espaços. “Além desse treinamento orientamos também os policiais que não estão na ronda escolar a passarem perto de escolas e avaliarem a situação ao redor e se possível conversarem com o diretor (a) da instituição”, explica.



Estiveram na cerimônia os deputados estaduais Estevam Galvão (DEM) e Rodrigo Gambale (PSL), o prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), o secretário municipal de segurança de Mogi, Paulo Roberto Madureira Sales e o prefeito de Biritiba, Jarbas Aguiar (PV).