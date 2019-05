CPTM entrega até julho segunda fase de obras da Estação de Suzano

O presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), Pedro Tegon Moro, informou ao deputado estadual Marcos Damasio (PR) em reunião nesta terça-feira (17) que os usuários da Estação de Suzano receberão as obras da segunda fase no mês de julho.

De acordo com o diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente da empresa, Marcelo José Brandão Machado, serão entregues o mezanino e mais uma escada, o que vai melhorar o fluxo de passageiros na estação.

A CPTM está estudando, ainda, o pedido de instalação de uma nova passarela ligando o Parque Maria Helena à Rua Prudente de Moraes, como solicitam os comerciantes da região.

“Estas são obras importantes e precisam ser concluídas para que os usuários tenham um atendimento eficiente e para que a estação realmente integre os bairros e seus moradores, fomentando o desenvolvimento de seu entorno”, disse o parlamentar

Mogi

Outro pleito apresentado por Damasio foi a construção da nova estação de Mogi das Cruzes. Ao ser informado de que a GPO Sistran Engenharia estava desenvolvendo os projetos básico e executivo da nova estação mogiana, mas que estes foram parados devido ao contingenciamento de despesas e de que seriam necessários aproximadamente R$ 1,5 milhão para que os projetos sejam concluídos, o parlamentar informou que vai batalhar junto ao Governo do Estado a liberação deste recurso.

“Este valor não é tão alto e creio que será possível a liberação para que, pelo menos, o projeto seja finalizado e tenhamos uma dimensão de quanto custaria a nova estação. Este passo também é importante até para nortear o governo quanto a possíveis Parcerias Público-Privadas (PPP), que é uma das políticas defendidas pelo governador João Doria”, argumentou Damasio.

Agentes de segurança

Outra ação importante do deputado foi abrir um canal de comunicação entre a CPTM e os agentes de segurança, que pedem a regularização da carreira.

Acompanhando do de Adalberto Andrade, diretor do Sindicato dos Policiais Ferroviários Federais do Estado de São Paulo, o parlamentar obteve de Moro o compromisso de uma agenda com os representantes da categoria para falar sobre as demandas dos profissionais e definir ações para regulamentar a carreira e a função dos agentes, algo que o grupo solicita há bastante tempo.

Mais demandas

O deputado reforçou, ainda, diversos pedidos ao presidente da CPTM como os sanitários na estação de Braz Cubas, ao qual Moro se comprometeu em dar uma rápida resposta; a integração da rede ferroviária em Mogi com o cartão BOM; a modernização das demais estações de Mogi das Cruzes; melhorias em passarelas e escadas de estações da região como Aracaré e Calmon Viana.

“Uma agenda com muitos pedidos, mas bastante produtiva, uma vez que o presidente se comprometeu a responder a cada uma das solicitações que fizemos”, concluiu Damasio.