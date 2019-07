CPTM vai estudar instalação de câmeras com reconhecimento facial

O novo sistema de monitoramento que será implantado pela Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) vai contemplar as linhas 1 (azul), 2 (verde) e 3 (vermelha). A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informou que esta nova tecnologia que será implantada no Metrô será analisada para que eventualmente o sistema seja também implantado nas estações de trem da região.

O novo sistema tecnológico possui funções de inteligência, como reconhecimento facial com imagens de alta definição.

De acordo com o deputado estadual da região, Rodrigo Gambale (PSL), que teve o celular furtado por um casal em um dos trens do Metrô - como mostra reportagem publicada pelo DS na edição impressa do dia 20 - as câmeras de monitoramento com identificação facial vão ajudar na questão da segurança.

Pelo o que informou o Metrô, "o novo sistema de monitoramento será totalmente digital e tem como objetivo a melhoria e ampliação da segurança operacional do sistema com o aumento do parque de câmeras".

OPINIÃO

Os comerciantes que trabalham na estação de Suzano apoiam o projeto de tecnologia e proprietários pensam em instalar câmeras nos próprios estabelecimentos para fortalecer e aumentar a segurança.

A gerente de uma lanchonete, situada na estação, Miriam Ribeiro, afirma que o projeto vai reforçar a segurança do local e pensa em instalar no próprio estabelecimento para garantir a segurança dos clientes que frequentam a lanchonete. "Ajuda bastante na questão da segurança. É até bom para os nossos clientes se colocássemos aqui na lanchonete".

A vendedora de uma loja de roupas, Edilaine Maria José, diz que as câmeras são boas e beneficiam a quem passa pela estação e, futuramente, pretende instalar no local de trabalho. "O monitoramento inteligente, se for instalado, vai ajudar bastante, principalmente aqui na estação de Suzano, que já conta com câmeras de monitoramento".

A atendente Gabriely Lima diz que se o sistema for implantado nas estações da região vai ajudar a população e também os comerciantes que trabalham no local. "Temos câmeras aqui justamente para reforçar a segurança. Se este novo sistema for implantado, vai ajudar ainda mais". Gabriely ainda afirma que mais guardas e policiamento poderiam reforçar a segurança do local.

Já o proprietário de uma loja de calçados, também situada na estação, Elias Pauletti, conta que a ideia do projeto é boa, mas salienta a questão de pós-instalação e checagem das imagens. "O monitoramento deve ser feito de forma constante e adequada. Não adianta ter um bom sistema com boas câmeras se a checagem das imagens não é realizada. É um bom investimento, porém precisa ser feito de maneira correta".