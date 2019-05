Cras Casa Branca ganha nova sede e tem capacidade de atendimento ampliada

A Prefeitura de Suzano realizou na manhã deste sábado (25/05) uma solenidade para oficializar a inauguração da nova sede do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) Jorge Moreira, na região da Casa Branca. O evento reuniu autoridades, funcionários que irão atuar na unidade, representantes de conselhos municipais, servidores e população local. Com a mudança, será possível ampliar a capacidade de atendimento por mês de 300 para 500 famílias.

Os serviços começarão a ser prestados no novo endereço – rua Maria Clara Tavares, 125, no Parque Residencial Casa Branca – a partir das 8 horas desta segunda-feira (27/05), com uma equipe de cerca de dez profissionais. A diferença é que agora se trata de um local próprio da administração municipal, e não mais alugado como era até então. O investimento na obra foi de R$ 517.600,35, sendo 86% de recursos do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).

O imóvel tem 317,5 metros quadrados e conta com copa, refeitório, duas salas de atendimento familiar, sala de espera com ampla recepção acolhedora, brinquedoteca, sanitários adaptados, almoxarifado, sala de coordenação e sala multiuso para atividades em grandes grupos e atividades comunitárias, à disposição das equipes de assistência social, psicólogos e educadores sociais. Tem também grande área externa para convivência entre os atendidos e toda a acessibilidade necessária.

O Cras Casa Branca registra 3,6 mil famílias cadastradas, de mais de 40 bairros, o que corresponde a 10 mil pessoas. Oferecerá acolhimento com maior qualidade em programas de assistência social, como o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), e atendimento e encaminhamento para programas sociais da Prefeitura de Suzano em parceria com os governos federal e estadual, a exemplo do Programa Bolsa Família, Renda Cidadã e Benefício de Prestação Continuada (BPC).

“Este é um momento especial para Suzano, em que determinados assuntos são priorizados por este governo em nome dos menos favorecidos. A cidade está voltando ao lugar que esperávamos e a assistência social traz com ela uma grande responsabilidade, de discutir a vulnerabilidade e melhorar a qualidade do atendimento com um lugar mais adequado como o novo Cras Casa Branca, onde as pessoas que mais necessitam poderão desfrutar de cabeça erguida”, disse o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Murilo Inocencio.

Atualmente, Suzano conta com outras quatro unidades do Cras: Centro, Cidade Boa Vista, Palmeiras e Jardim Gardênia Azul. “Esta, sem dúvida, é uma das obras que mais valorizo e admiro. É uma das pontas do atendimento à população que mais necessita, como uma rede de proteção para blindar crianças, adolescentes, famílias. O município está atuando em todas as áreas, priorizando o que é mais importante, e isso está dando ótimos resultados”, destacou o deputado estadual André do Prado, que prestigiou o evento.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi lembrou que a atual gestão entregou serviços e obras fundamentais para a região da Casa Branca e agora o novo Cras. “Este é um local de alta qualidade que proporcionará a quem trabalhar e for atendido aqui, um ambiente aconchegante e com muita dignidade. E tão importante quanto a entrega é a homenagem prestada ao Jorginho Moreira, que dá nome ao imóvel. Um funcionário de carreira da prefeitura, com um coração enorme que irradiava amor e dedicação”, comentou o chefe do Executivo.

Homenagem

Após o ato solene, houve o descerramento da fita inaugural e da placa do novo Cras Casa Branca e também uma homenagem aos familiares de Jorge Moreira, que dá nome ao equipamento público e foi funcionário de carreira da Prefeitura de Suzano por décadas. Ele faleceu em 29 de dezembro de 2018 e atuava como oficial de conservação de vias e logradouros públicos. Na sequência, os presentes puderam conhecer as dependências da unidade e assistir apresentações teatrais e musicais de crianças e adolescentes atendidos por entidades sociais e pela administração municipal.

Presentes

Entre as outras autoridades presentes na inauguração estavam a presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama, Larissa Ashiuchi; os secretários municipais Luis Claudio Guillaumon (Saúde), Arnaldo Marin Junior (Esportes e Lazer), Marcelo Prado de Almeida (Comunicação Pública), Jefferson Ferreira dos Santos (Segurança Cidadã), Said Raful Neto (Governo), André Loducca (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego), e Itamar Viana (Planejamento e Finanças); o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva; a presidente da Câmara de Suzano, vereadora Gerice Rego Lione, e os também parlamentares Joaquim Antonio da Rosa Neto, José Silva de Oliveira, Antonio Rafael Morgado, Marcos Antonio dos Santos e Rogério Gomes do Nascimento.