Cronograma prevê Centro de Bem-Estar Animal após reforma da Zoonoses

A Prefeitura de Suzano reiterou o objetivo de implantar um Centro de Bem-Estar Animal. No entanto, segundo a administração, haverá um cronograma de trabalho da administração que inclui a reforma do atual Centro de Controle de Zoonoses. O CCZ já tem um canil interno com 50 vagas para acolhimento de animais que ofereçam risco à saúde pública - como cães doentes ou agressores.

O cronograma se iniciou com a entrega do Play Pet, um espaço para exercícios e condicionamento de cães, além da promoção de palestras, oficinas e campanhas de adoção responsável.

A próxima ação será uma capacitação com os cuidadores que já atuam em Suzano, promovida pela Secretaria de Meio Ambiente, para que se seja criada uma rede de proteção juntamente à sociedade civil, que vai amparar animais abandonados de forma supervisionada - assim os bichinhos poderão ser encaminhados à adoção responsável com mais rapidez.

Segundo a Prefeitura, a ação que conclui este cronograma será a implantação do Centro de Bem-Estar Animal, assim que a reforma do atual CCZ for concluída - o local será adequado para a implantação do Centro de Bem-Estar Animal (com sala de cirurgia, canil, setor administrativo, espaço de convivência, salas de discussão, etc...). O Centro de Controle de Zoonoses passará a funcionar em outro local.

ADVOGADA

Segundo a ex-presidente da Comissão dos Direitos dos Animais da OAB de Suzano, Ariana Anari Gil, para Suzano, é necessária a existência de um canil. Segundo ela, existem muitos animais abandonados e um índice muito alto da doença viral cinomose. "É necessário, não apenas a construção do canil, mas a conscientização da importância de defender os direitos dos animais".

A doença ataca apenas animais, mas o tratamento não traz certeza de recuperação. A própria advogada disse que está com um cachorro de rua em sua casa com o vírus, mas não sabe sobreviverá. "Estou com um cachorro em casa, e estou pagando o tratamento dele, mas não sei se ele vai sobreviver".