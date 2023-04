Cultura realiza encontros com artistas e comunidade para criação de novo edital

A Secretaria de Cultura de Suzano promove na noite desta quarta-feira (12/04) uma reunião aberta com membros da comunidade artística no Centro Cultural Casa Branca Fumiko Fukushima Katsumata (rua Getúlio Moreira de Souza, 30 - Parque Residencial Casa Branca), a partir das 18 horas. A ação visa elaborar um novo edital voltado para apresentações em espaços públicos, sendo esta assembleia a segunda do gênero para ouvir a classe artística.



O documento em questão será criado pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura. Por isso, as reuniões abertas visam entender os anseios da comunidade artística destes locais de forma a garantir que os apontamentos sejam abertos a todos os interessados no tema, tornando o processo para construção das condições o mais democrático possível.



A agenda das tratativas tem foco especial nas regiões mais afastadas da porção central do município. A reunião anterior ocorreu na última quarta-feira (05/04) no Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato, localizado no Jardim Cacique. A terceira e última assembleia acontece na terça-feira da semana que vem (18/04), também às 18 horas, na sede do Clube Agrícola Boa Vista.

Segundo o secretário municipal de Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto, a construção da arte e da cultura suzanense passa diretamente pelos talentos e de toda a cidade. “Incluir os artistas no debate para o fomento de ações é importante para que as suas capacidades possam ser visualizadas por todos. Convidamos os suzanenses dessas regiões a participarem das próximas reuniões que nos ajudarão a definir aspectos importantes para divulgação dos artistas”, comentou.