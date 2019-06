Curso Técnicas Administrativas tem 40 vagas a partir do próximo dia 25

A partir do próximo dia 25 (terça-feira), o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) realiza inscrições para o curso Técnicas Administrativas. Foram colocadas 40 vagas à disposição, que são destinadas a jovens de Suzano com idade entre 14 e 17 anos. As aulas vão começar em 3 de julho (quarta-feira).

Para se inscrever, basta comparecer pessoalmente à sede do órgão municipal, acompanhado de um responsável, com documento pessoal e comprovante de endereço, a partir das 8 horas. As aulas ocorrerão às quartas e sextas-feiras, sempre das 14 às 16 horas. A previsão é de que se estendam até o dia 29 de novembro.

A capacitação terá à frente a professora voluntária Cecília Serafim, que leciona no Curso Pré-Vestibular do Saspe e ensina sobre Técnicas Administrativas também na Associação Nossa Senhora de Guadalupe, localizada na região do Rio Abaixo. O conteúdo programático inclui Comunicação, Matemática Básica, Rotinas Administrativas, Matemática Financeira e Noções sobre Folha de Pagamento.

“O nosso objetivo em trazer esse curso é focar na capacitação de adolescentes como forma de ajudá-los a se prepararem melhor para o mercado de trabalho e para o primeiro emprego. Com noções sobre assuntos administrativos de escritórios, empresas e lojas, por exemplo, esses jovens poderão estar um passo à frente durante uma entrevista ou um processo de seleção para vaga de trabalho”, afirmou a primeira-dama de Suzano e dirigente do Saspe, Larissa Ashiuchi.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4743-1600. A sede do Saspe fica na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro de Suzano.