Defesa Civil dá início à 1ª formação comunitária do ano no Jardim Casa Branca

A Defesa Civil de Suzano, por meio do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec), deu início na manhã desta sexta-feira (10/02) à primeira formação do ano no Centro de Referência em Assistência Social (Cras), no bairro Jardim Casa Branca.

A turma conta com 15 participantes e é a décima do setor que, desde 2018, já formou cerca de 200 pessoas. A abertura da capacitação abordou duas aulas de emergências em zonas urbanas: incêndios e alagamentos.

O primeiro tópico foi trabalhado pelo engenheiro ambiental Allan Santos de Oliveira, que trouxe exemplos reais envolvendo acidentes domésticos e situações de pequena, média e larga escala com fogo, incluindo a melhor forma de agir diante de um caso envolvendo queimaduras nos seus graus diversos, a inalação de gases tóxicos e outros mais.

Por sua vez, o segundo tópico foi conduzido pelo instrutor Ulisses de Magalhães, que detalhou as particularidades de corpos d'água como rios e córregos, detalhando ainda sobre os riscos ocasionados por grandes volumes de chuva, como prejuízos materiais e, em casos extremos, de vidas. Dentro disso, o servidor também explicou os procedimentos por trás dos primeiros socorros em caso de afogamento.

A coordenadora do setor, Viviane Figueiredo, explicou que a turma se reunirá uma vez por semana até o mês de março, quando haverá a formatura do grupo. “Todas as turmas do Nupdec recebem o mesmo treinamento, de forma que a atuação munícipe em emergências possa ser o mais uniforme possível”, pontuou.