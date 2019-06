Defesa Civil forma mais 26 moradores de áreas de risco para atuação em emergências

Mais duas turmas do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec) da Prefeitura de Suzano se formaram. Desta vez, 26 moradores dos bairros Jardim Maitê e Parque Cerejeiras que participaram dos treinamentos e das aulas do projeto receberam certificados e coletes, na manhã desta segunda-feira (17), durante cerimônia no Cineteatro Wilma Bentivegna. Agora, eles estão aptos a atuar na cidade em situações de intempéries e de outras necessidades em que um primeiro atendimento pode ser crucial para salvar vidas.

Com a formatura, já são três turmas de alunos que passaram pela capacitação desta que é uma iniciativa colocada em prática pela atual gestão municipal. A primeira ocorreu em dezembro do ano passado, com moradores do Jardim Belém. Foram 10 horas de atividades para cada grupo, uma vez por semana, sobre os temas: animais peçonhentos; anomalias em construção civil; alagamentos, enchentes e inundações; acidentes domésticos; e primeiros-socorros.

Os treinamentos e as aulas foram ministrados por quatro instrutores da Defesa Civil e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Suzano, incluindo a coordenadora do Nupdec, Viviane Raquel. A intenção é que os participantes possam atuar nos próprios locais onde vivem, auxiliando até a chegada dos serviços de atendimento acionados. Todos eles foram inscritos a partir da atuação da Prefeitura de Suzano junto a escolas e associações nos bairros escolhidos em busca de pessoas interessadas na capacitação.

“Fico muito feliz de ver esse avanço da nossa Defesa Civil. Toda equipe está de parabéns. Este é um curso que vai além, pois fornece conhecimentos que podem salvar vidas. Cada turma formada é um vínculo que se estabelece entre população e Poder Público. Precisamos estar unidos nos bons e, principalmente, nos maus momentos. Sem dúvida, a cidade estará cada vez mais preparada quando for necessário”, afirmou o prefeito Rodrigo Ashiuchi, que prestigiou o evento nesta segunda-feira.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Suzano, Antônio Wenzler, o próximo bairro a receber as atividades é o Miguel Badra. “A realização das ações do Nupdec é uma pronta resposta do Poder Público no que diz respeito à melhoria dos atendimentos das pessoas que são as primeiras atingidas em ocorrências diversas. Com noções básicas de como podem ajudar, esses alunos, que são de bairros com áreas de risco, terão condições de atuar de forma crucial”, destacou.

A cerimônia ainda contou com as presenças do chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva; do controlador geral do Município, Fátimo Aparecido Rodrigues; do secretário de Saúde de Suzano, Luis Claudio Guillaumon; do coordenador do Núcleo de Ensino e Pesquisa do Samu, Jeferson Oliveira; do diretor da Secretaria de Segurança Cidadã, Vander Alves; de integrantes da Defesa Civil; e de familiares e amigos dos formandos.