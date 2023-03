Defesa Civil forma mais uma turma de moradores no Jardim Casa Branca

A Defesa Civil de Suzano realizou a formatura do décimo Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec) na última sexta-feira (17/03), contemplando 15 moradores da região do Jardim Casa Branca. Na ocasião, a solenidade foi realizada no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do bairro e contou com a presença do secretário interino de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, e do secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo.

Na formatura, o grupo de moradores participou da última integração recebendo os certificados de conclusão das mãos dos secretários. O programa foi executado em 20 horas, distribuídas ao longo de oito aulas entre 10 de fevereiro e a última sexta-feira (17/03). Alguns tópicos trabalhados incluem medidas de prevenção e cursos de ação para casos de alagamentos, afogamentos, incêndios de variados portes, crises respiratórias, ataques de animais peçonhentos e outras situações que os munícipes podem encontrar no dia a dia.

Considerando todos os grupos formados ao longo dos últimos quatro anos, a Defesa Civil já treinou mais de 250 suzanenses, os capacitando para que se tornem “braços auxiliares” do grupamento ao contribuir nos momentos que precedem a atuação da equipe de apoio. Desta forma, torna-se possível garantir uma segurança mais próxima do ideal, promovendo um trabalho que pode ser até preventivo, até a chegada do grupamento.

A coordenadora do setor, Viviane Figueiredo, explicou que desde a criação do programa, em 2018, as turmas do Nupdec contam com um treinamento uniforme. “Seja aqui no Jardim Casa Branca ou em outros pontos da cidade, trabalhamos para que os participantes tenham ciência de como proceder em ocasiões que, por vezes, podem ser evitadas com procedimentos simples que padronizamos”, pontuou.

O diretor da Defesa Civil, Antônio Wenzler, comentou que as próximas ações do Nupdec para os próximos meses serão voltadas às equipes da Educação municipal. “Estamos desenvolvendo um treinamento específico para atuação nas escolas e salas de aula para que professores, diretores e outros profissionais também tenham essa consciência reforçada ao atender os jovens”, constatou.

O chefe da Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano ressaltou que a realização do programa em um equipamento municipal garante acesso fácil aos participantes. “Os Cras são centros importantes que nos permitem centralizar atendimentos e, em casos como esse, democratizar o acesso à informação que, nestes casos, são cruciais para salvar vidas. Parabenizo a todos pela participação”, disse.

Por sua vez, o secretário interino de Segurança Cidadã ressaltou que as formações são muito importantes para que a população tenha condições de evitar acidentes e, caso estes venham a acontecer, tomar as providências corretas. “A Defesa Civil tem um papel fundamental no nosso município, pois existem situações nas quais uma tomada de decisão rápida e correta pode salvar vidas. Oferecer este treinamento é essencial para que os suzanenses tenham essa noção em seu dia a dia”, posicionou Silva.