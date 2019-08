Delegacia da Mulher comemora 4 anos com evento e café da manhã

A Delegacia da Mulher de Suzano realizará nesta quinta-feira, 15, um café da manhã, em comemoração aos quatro anos da unidade na cidade. O evento acontecerá a partir das 9h30, no prédio onde funciona a delegacia, no Jardim Santa Helena.

O período é contado a partir da fundação da unidade. O primeiro Boletim de Ocorrência (B.O.) registrado, segundo a delegada Silmara Marcelino, foi no dia 10 de agosto de 2015.

Foram convidadas para o evento pessoas ligadas ao combate à violência doméstica. Membros do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e do Conselho Tutelar devem marcar presença no evento.

Além disso, segundo Silmara, delegados de alguns distritos policiais da região também poderão comparecer, incluindo o delegado Jair Barbosa Ortiz, responsável pela Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.

De acordo com a presidente da Comissão da Mulher Advogada, Maria Margarida Mesquita, o prefeito Rodrigo Ashiuchi e a primeira-dama, Larissa Ashiuchi, também foram convidados, além de membros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano.

Números

No período de 01 de janeiro a 31 de julho de 2019, a Delegacia da Mulher de Suzano registrou 951 ocorrências e instaurou 707 inquéritos para apuração. Os dados são da delegada da unidade, Silmara Marcelino.

Foram solicitadas 334 medidas protetivas (mecanismo para proteger alguém em situação de risco) e o número de pedidos de prisão nesse período foi de 23, sendo elas temporárias ou preventivas. Foram realizadas ainda, pela Delegacia da Mulher de Suzano, 23 prisões em flagrante nos 7 primeiros meses.