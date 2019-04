Delegado seccional destaca importância de uma nova delegacia

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo confirmou o pedido de construção de uma nova delegacia central em Suzano feito pelo deputado estadual Estevam Galvão (DEM).

A doação do imóvel para o Estado já está em andamento na Secretaria, assim como as tratativas para a construção da nova unidade.

A novidade foi bem recebida pelo delegado seccional de Mogi das Cruzes e região, Jair Barbosa Ortiz, que afirmou que a nova unidade deverá suprir o modelo antigo de atendimento e aperfeiçoar os trabalhos realizados nas delegacias, criando assim um modelo que seja funcional tanto para a população, quanto para os trabalhadores da área.

"Queremos eliminar de vez o modelo de atendimento que é usado nas delegacias hoje em dia. Nesse novo prédio, vamos priorizar o atendimento individual de cada pessoa e categorizar os trabalhos que são feitos no local, para que nada atrapalhe o atendimento prestado", conta o delegado.

Prédio

O atual prédio da delegacia central de Suzano está precário, sem estruturas para atendimento individual e com espaço físico obsoleto. A nova unidade deverá funcionar no mesmo local - Rua Benjamim Constant, nº 1825 -, e segundo Ortiz será de extrema importância para Suzano por conta da grande demanda da cidade. "Será uma forma de respeito para com a população suzanense, que por vezes precisa desse espaço. A nossa prioridade é oferecer um local rápido e seguro. Não queremos que ninguém perca tempo numa delegacia", pontua. O deputado Estevam já havia se encontrado com o secretário executivo da Polícia Civil do Estado, Youssef Abou Chahin, em fevereiro, para apresentar o pedido.

Durante o encontro, o secretário confirmou a viabilidade da obra e garantiu dar seqüência ao pleito. Para o deputado, o projeto mostra avanços na segurança pública da cidade. "Esse é um grande passo para que Suzano possa enfim ter uma delegacia central que atenda as demanda da população", comenta