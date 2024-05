Departamento da Mulher abre vagas para o workshop 'Do vaso para o prato'

A Prefeitura de Suzano, por meio do Departamento da Mulher, abrirá nesta segunda-feira (13/05) 25 vagas para o workshop do projeto social “Do vaso para o rato”, direcionado a mulheres maiores de 16 anos. A capacitação ocorre em parceria com os alunos do Centro Universitário Piaget (UniPiaget) e o Viveiro Municipal Tomoe Uemura. Para se inscrever, é necessário comparecer ao Departamento da Mulher, localizado na sala 9 do subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro) ou entrar em contato por meio do telefone (11) 4745-2140, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

O encontro está previsto para acontecer no dia 23 de maio (quinta-feira), das 14h30 às 16h30, no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), localizado na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro. O workshop será ministrado pela nutricionista Fernanda Dias e tem como objetivo ensinar aos participantes sobre opções alimentares que sejam tanto sustentáveis quanto nutritivas, enquanto também é incentivado a apreciação da diversidade de alimentos disponíveis.

Segundo a diretora de Projetos Especiais do Departamento da Mulher, Sandra Lopes Nogueira, o workshop vai auxiliar as mulheres suzanenses a expandirem seus conhecimentos sobre alimentação saudável e sustentável. “Estamos entusiasmados em oferecer essa iniciativa em parceria com o UniPiaget e o Viveiro Municipal Tomoe Uemura, pois acreditamos no poder transformador que a educação alimentar pode ter em nossas vidas”, destacou Sandra.

Já para a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, essa é uma oportunidade para as mulheres suzanenses se capacitarem e adquirirem conhecimentos essenciais sobre alimentação saudável. “A diversidade de alimentos disponíveis nos permite explorar novos sabores e texturas, além de promover uma relação mais consciente e sustentável com a comida. Estou confiante de que esse workshop será um sucesso e contribuirá significativamente para a promoção da saúde e do desenvolvimento pessoal das participantes”, afirmou Larissa.