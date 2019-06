Descarte de entulho em área no São Bernardino gera autuação

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano autuou o motorista de um caminhão que despejava entulho em área pública na rua Antônio Celso Borges, no Jardim São Bernardino, que havia acabado de passar por limpeza. O caso chegou ao conhecimento das autoridades municipais por meio de uma foto do momento do descarte irregular enviado por moradores locais no último domingo (23).

A pasta fez a autuação porque o veículo estava estacionado em área proibida e encaminhou a situação à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para as devidas providências. Inclusive, um processo administrativo foi instaurado para apurar o ocorrido.

A denúncia encaminhada traz a imagem de um caminhão branco com placa de Mogi das Cruzes despejando entulho em um terreno que havia sido limpo pelas equipes da Prefeitura de Suzano horas antes. Após o registro da ocorrência, uma equipe da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos foi enviada para realizar novamente a higienização do local.

Ocorrências de descarte ilegal devem ser encaminhadas à administração municipal por meio do telefone da Ouvidoria Geral do Município (0800 774 2007). Em casos de flagrante de crime ambiental, denúncias podem ser encaminhadas à Guarda Civil Municipal (GCM) pelos telefones (11) 4745-2150 ou 153.

Segundo a lei complementar municipal nº 135/2003, que trata da legislação ambiental em Suzano, o despejo irregular de resíduos sólidos pode resultar em aplicação de multa que chega a R$ 17,3 mil.

Cadastro

Com o objetivo de reduzir o número de ocorrências desse tipo, a Secretaria de Meio Ambiente vem trabalhando no cadastramento de empresas de coleta de entulho e restos de construção civil que atuam no município. As empresas devem operar por meio de caçambas e caminhões dedicados à atividade, além de serem devidamente cadastradas.

Mais informações sobre o assunto podem ser obtidas pelo telefone (11) 4745-2055. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.