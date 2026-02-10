Desenvolvimento Econômico abre inscrições para cem vagas de Jovem Aprendiz

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego organizará nesta quarta-feira (11/02) uma ação especial para incentivar o ingresso de munícipes de 14 a 24 anos no mercado de trabalho, garantindo inscrições para cem vagas de Jovem Aprendiz, que estão sendo oferecidas por empresas da região.

Os interessados devem comparecer ao Centro Unificado de Serviços (Centrus) da avenida Paulo Portela, 210, no bairro Jardim Paulista, entre 10 e 16 horas.

O atendimento será feito pelo Posto de Atendimento do Trabalhador (PAT), onde deverão ser apresentados currículo, RG, CPF, comprovante de residência e declaração de escolaridade. Os candidatos maiores de 18 anos devem levar Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), título de eleitor e certificado de reservista.

Esta iniciativa tem apoio do Conselho Municipal da Juventude (Comjuve) e está sendo desenvolvida em parceria com o Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet), uma entidade do terceiro setor que atua como agente de integração e qualificação, conectando estudantes e jovens a vagas de estágio e aprendizagem em todo o Brasil, com foco em formação profissional e inclusão social.

O trabalho se soma a outras realizações da pasta de Desenvolvimento Econômico para gerar emprego e renda para a população, como o projeto “Suzano Mais Emprego”, que divulgou, na primeira semana de fevereiro deste ano, 440 ofertas de trabalho em diferentes áreas, com destaque para as funções com maior número de vagas, como motorista entregador (83), ajudante geral (44), consultor de vendas (36) e operador de telemarketing (20).

Ainda pode ser destacado, neste contexto, o programa que se desenvolve por meio do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI), que tem sido realizado pela parceria com o governo estadual desde o ano passado, para garantir mais oportunidades às pessoas com deficiência.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, afirmou que a administração tem buscado diferentes alternativas para dar o suporte aos munícipes que buscam o primeiro emprego ou uma recolocação profissional. “Temos trabalhado para colaborar com jovens e adultos que querem se desenvolver como profissionais. Desta vez, organizamos essa ação especial para inscrever candidatos nesse programa de Jovem Aprendiz, que pode ser a porta de entrada para boas oportunidades futuras”, declarou o titular da pasta.