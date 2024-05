Desenvolvimento Econômico aponta avanços em parcerias durante audiência pública

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego destacou as parcerias que têm alavancado oportunidades em Suzano durante audiência pública organizada pela Câmara nesta segunda-feira (29/04). O titular da pasta, André Loducca, apontou os avanços que têm sido proporcionados na cidade com a organização de eventos e valorização do artesanato.

A sessão de prestação de contas foi comandada pelo vereador e presidente da Comissão de Economia da Casa de Leis, Jaime Siunte, acompanhados pelos parlamentares Artur Takayama e Antonio Rafael Morgado, o Professor Toninho Morgado

Aproveitando a ocasião da feira de negócios “Suzano Faz”, que promoveu um networking entre profissionais do segmento da Indústria, Comércio e Serviços, entre os dias 25 e 28 de abril, no Pavilhão Maurice Bou Assi, durante a “ExpoSuzano 2024”, foi destacada a atuação da cidade junto ao empresariado para que novas possibilidades de negócios possam ser viabilizadas. “A edição de 2023 disponibilizou 41 estandes para as representações locais, ao passo que em 2024 foram 20 estandes a mais, possibilitando maior volume de vendas e troca de experiências. Neste ano, 31 empresas e 14 entidades estiveram presentes na estrutura que foi instalada no local”, detalhou Loducca.

Conforme demonstrado, a iniciativa só foi concretizada por meio da parceria da pasta com a Associação Comercial e Empresarial (ACE) e apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), atraindo cerca de 44 mil pessoas. O secretário lembrou que paralelamente às atrações para o empresariado, também foram destinados espaços específicos para o artesanato local. Ele informou que 55 artesãos puderam expor seus trabalhos aos visitantes, gerando renda e valorização dos produtos confeccionados em Suzano.

Durante a audiência, o titular da pasta do Desenvolvimento Econômico ressaltou que o ecossistema que envolve o artesanato no município é referência no Estado de São Paulo. “Temos 460 artesãos cadastrados e a participação de aproximadamente 200 deles de maneira alternada em eventos como as feiras que acontecem aos domingos, no Parque Municipal Max Feffer, de 9 às 17 horas, e aos sábados no Parque do Mirante, no bairro Sesc, de 14 às 20 horas”, declarou Loducca.

Entre outros assuntos tratados ao longo da atividade na Casa de Leis, também foi feita menção ao projeto “Suzano Mais Emprego”, que está ofertando atualmente cerca de 350 vagas, que podem ser visualizadas por meio do aplicativo “Suzano Mais Emprego” e pelo site suzanomaisemprego.com.br. Também houve referência à parceria da secretaria com o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social (Indes) que garantiu a abertura, em fevereiro, de 25 vagas gratuitas para o curso “Programação de Drones”, voltado a jovens de 14 a 17 anos, com o objetivo de garantir acesso a informações para compreensão da tecnologia e da programação de forma a ensinar habilidades avançadas em controle remoto, codificação e automação.