Detectores de metais chegam para reforçar segurança escolar

A Prefeitura de Suzano passa a contar com 150 escâneres detectores de metais para reforçar ainda mais a segurança das unidades de ensino municipais, resultado da aquisição de cem aparelhos com custo de cerca de R$ 17 mil, que deverão ser utilizados nas próximas semanas. Ainda há outros 50 aparelhos que foram recebidos por doação e também serão postos em uso. Essa quantidade será suficiente para atender todas as unidades que ofertam o ensino público municipal, inclusive as creches comunitárias. O Poder Executivo suzanense ainda pretende doar 50 aparelhos para as escolas estaduais instaladas no município, por meio do governo de São Paulo.

Vale ressaltar que os alunos e funcionários não serão submetidos à análise do equipamento. Os aparelhos deverão ser utilizados apenas para monitorar visitantes de escolas e creches, ou seja, que não façam parte da rotina de cada unidade. Agentes de segurança escolar serão treinados para operar os escâneres.

A aquisição dos detectores faz parte de um conjunto de ações que a Prefeitura de Suzano vem promovendo para fortalecer o esquema de segurança da rede municipal. Entre essas medidas está o curso de formação para agentes de segurança escolar, que tem o objetivo de reforçar as orientações sobre o sistema de monitoramento aplicado às unidades. A atividade foi realizada na quarta-feira da semana passada (12/04) e na oportunidade, foi explicado aos participantes todos os aspectos relacionados à estrutura que envolve a comunicação da escola com a equipe de apoio da área de segurança no município.

Por sua vez, na segunda-feira da mesma semana (10/04), foi iniciada a operação “Escola Segura”, que consiste na visita de agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) a todas as unidades da rede municipal de ensino. Para esta ação, equipes de todos os grupamentos vão participar das atividades. A “Escola Segura” terá o poder de encurtar uma ação de intervenção caso seja necessária. Isso porque, com os guardas próximos, a ativação de um botão de pânico ou qualquer outro alerta à Central de Segurança Integrada (CSI), ou diretamente à corporação, terá uma resposta mais ágil e efetiva.

Outra medida relacionada à segurança, não somente nas escolas, mas de forma geral, é a convocação de mais 40 candidatos aprovados no concurso público realizado no ano passado para integrar a GCM. Para completar, ainda haverá a criação de um novo grupamento que ficará encarregado de promover rondas escolares.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, destacou que o Executivo Municipal não tem medido esforços para preservar a rotina de estudantes, professores e demais profissionais em Suzano. “Nós estamos capacitando agentes das unidades escolares, adequando a rotina da nossa GCM e investindo em aparelhos que possam identificar qualquer situação que não faça parte do cotidiano das escolas. Queremos proporcionar as condições adequadas para que os alunos possam estudar com tranquilidade nas escolas de nossa cidade”, reforçou Ashiuchi.