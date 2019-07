Detran suspende 4 mil CNHs por exceder limite de pontos

O Alto Tietê registrou, neste primeiro quadrimestre de 2019 (janeiro a abril), 4.305 CNHs (Carteira Nacional de Habilitação) suspensas por atingir limite máximo de pontos, conforme dados do Detran-SP. A legislação atual permite que os motoristas levem até 20 pontos por ano na habilitação.

Segundo o mesmo levantamento, entre as dez cidades do Alto Tietê, a que mais possui habilitação suspensa é a cidade de Mogi das Cruzes, somando 1.359. Vale ressaltar que o Detran soma os dados de Salesópolis com Mogi das Cruzes, pois o órgão público vincula a seção de Salesópolis à Mogi.

Em segundo lugar, entre as cidades com mais suspensão de habilitação, está Suzano, com 834 CNHs com pontos excedidos. Seguido por Itaquaquecetuba em terceiro, somando 727 habilitações suspensas.

A cidade com menor índice é Biritiba Mirim, com um total de 61 habilitações com pontos excedidos.

Governo Federal

O presidente da república, Jair Bolsonaro (PSL), entregou no dia 4 de junho, um projeto para alterar regras da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Entre diversas mudanças, a principal propõe dobrar o número máximo de pontos na habilitação, passando de 20 para 40.

O DS já publicou reportagens sobre o tema. Em uma das reportagens, o jornal ouviu motoristas da cidade, e a maioria disse ser favorável as mudanças presentes na proposta de Bolsonaro.

Contudo, em pesquisa do Datafolha apresentada na última segunda-feira (15), 56% da população é contra a proposta de dobrar o limite de pontos. E são favoráveis 41% da população. A pesquisa ouviu 2.006 pessoas, entre os dias 4 e 5 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.