Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 10 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 10/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Dia D de vacinação em Poá mobiliza população contra sarampo e febre amarela

Ação promovida pela Secretaria de Saúde atendeu centenas de pessoas na Praça da Bíblia e reforçou campanha que segue durante todo o mês de fevereiro nas UBSs

10 fevereiro 2026 - 10h31Por de Poá
Dia D de vacinação em Poá mobiliza população contra sarampo e febre amarela Dia D de vacinação em Poá mobiliza população contra sarampo e febre amarela - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Saúde, realizou no último sábado (07) o Dia D de vacinação seletiva contra o sarampo e a febre amarela, na Praça da Bíblia. A iniciativa integrou a estratégia de intensificação da campanha de imunização que segue ao longo de todo o mês de fevereiro nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município e resultou no atendimento de centenas de pessoas.

Durante a ação, centenas de pessoas atualizaram a caderneta de vacinação, reforçando a proteção contra as doenças que podem causar complicações graves e até levar à morte. O objetivo da mobilização foi ampliar a cobertura vacinal, reduzir o risco de circulação dos vírus e fortalecer a prevenção em saúde.

O prefeito de Poá, Saulo Souza, destacou a importância da mobilização e do compromisso da população com a saúde pública. “A vacinação é um ato de cuidado coletivo. Quando a população comparece e mantém a caderneta em dia, protegemos não só quem recebe a dose, mas toda a cidade. Seguiremos investindo em ações que garantam mais prevenção e qualidade de vida para os poaenses”, afirmou.
  
O secretário de Saúde de Poá, Silvanei Mamed, explicou que a vacinação contra o sarampo e a febre amarela continua disponível gratuitamente em todas as UBSs de Poá, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30, durante todo o mês de fevereiro. "Para receber a dose, é importante apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação", frisou o secretário.

Em relação ao sarampo, a imunização segue as diretrizes do Calendário Nacional de Vacinação. Crianças devem receber a primeira dose da vacina tríplice viral aos 12 meses e a segunda aos 15 meses, por meio da vacina tetra viral. Pessoas de 5 a 29 anos precisam de duas doses da tríplice viral, com intervalo mínimo de 30 dias, enquanto adultos de 30 a 59 anos devem receber ao menos uma dose para serem considerados imunizados.

A orientação também vale para os trabalhadores da saúde, que devem manter o esquema vacinal completo, independentemente da idade. Para esse público, são recomendadas duas doses da vacina tríplice viral, conforme a situação vacinal, sendo considerado imunizado o profissional que comprovar as duas aplicações.

Já a vacina contra a febre amarela é indicada para crianças a partir dos 9 meses de idade, com dose de reforço aos 4 anos. Pessoas que receberam apenas uma dose antes dos 5 anos devem procurar uma UBS para completar o esquema vacinal. Adultos de 5 a 59 anos que nunca foram vacinados devem receber uma dose única.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Postos do Poupatempo estarão fechados durante o Carnaval
Cidades

Postos do Poupatempo estarão fechados durante o Carnaval

Ferraz divulga programação completa para o Carnaval É Agora 2026
Cidades

Ferraz divulga programação completa para o Carnaval É Agora 2026

Suzano decreta intervenção contábil da concessão com a Renova; controlador-geral será interventor
Cidades

Suzano decreta intervenção contábil da concessão com a Renova; controlador-geral será interventor

Falta de coleta impacta bairros de Suzano; moradores reclamam
Cidades

Falta de coleta impacta bairros de Suzano; moradores reclamam

Prefeitura de Suzano abre frentes para restabelecer serviço de coleta de lixo
Cidades

Prefeitura de Suzano abre frentes para restabelecer serviço de coleta de lixo

Projeto 'Baby, me Leva!' garante adoção de 14 cães e gatos em ação no Parque Max Feffer
Cidades

Projeto 'Baby, me Leva!' garante adoção de 14 cães e gatos em ação no Parque Max Feffer