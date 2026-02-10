Dia D de vacinação em Poá mobiliza população contra sarampo e febre amarela

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Saúde, realizou no último sábado (07) o Dia D de vacinação seletiva contra o sarampo e a febre amarela, na Praça da Bíblia. A iniciativa integrou a estratégia de intensificação da campanha de imunização que segue ao longo de todo o mês de fevereiro nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município e resultou no atendimento de centenas de pessoas.

Durante a ação, centenas de pessoas atualizaram a caderneta de vacinação, reforçando a proteção contra as doenças que podem causar complicações graves e até levar à morte. O objetivo da mobilização foi ampliar a cobertura vacinal, reduzir o risco de circulação dos vírus e fortalecer a prevenção em saúde.

O prefeito de Poá, Saulo Souza, destacou a importância da mobilização e do compromisso da população com a saúde pública. “A vacinação é um ato de cuidado coletivo. Quando a população comparece e mantém a caderneta em dia, protegemos não só quem recebe a dose, mas toda a cidade. Seguiremos investindo em ações que garantam mais prevenção e qualidade de vida para os poaenses”, afirmou.



O secretário de Saúde de Poá, Silvanei Mamed, explicou que a vacinação contra o sarampo e a febre amarela continua disponível gratuitamente em todas as UBSs de Poá, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30, durante todo o mês de fevereiro. "Para receber a dose, é importante apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação", frisou o secretário.

Em relação ao sarampo, a imunização segue as diretrizes do Calendário Nacional de Vacinação. Crianças devem receber a primeira dose da vacina tríplice viral aos 12 meses e a segunda aos 15 meses, por meio da vacina tetra viral. Pessoas de 5 a 29 anos precisam de duas doses da tríplice viral, com intervalo mínimo de 30 dias, enquanto adultos de 30 a 59 anos devem receber ao menos uma dose para serem considerados imunizados.

A orientação também vale para os trabalhadores da saúde, que devem manter o esquema vacinal completo, independentemente da idade. Para esse público, são recomendadas duas doses da vacina tríplice viral, conforme a situação vacinal, sendo considerado imunizado o profissional que comprovar as duas aplicações.

Já a vacina contra a febre amarela é indicada para crianças a partir dos 9 meses de idade, com dose de reforço aos 4 anos. Pessoas que receberam apenas uma dose antes dos 5 anos devem procurar uma UBS para completar o esquema vacinal. Adultos de 5 a 59 anos que nunca foram vacinados devem receber uma dose única.