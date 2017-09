Dia D vacina 2.017 crianças e adolescentes em postos de saúde de Suzano

Ao todo, 2.017 crianças e adolescentes de até 15 anos foram vacinadas até às 15h30 de sábado (16), em 22 postos de saúde de Suzano. Segundo a Prefeitura, foram imunizadas 1.172 crianças e 845 adolescentes. O Dia D faz parte da campanha de multivacinação, promovida pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado da Saúde. A ação tem como objetivo realizar a atualização das cadernetas de vacinação de pessoas que não compareceram em campanhas de vacinação realizadas previamente.

O movimento era tranquilo, no período da manhã, no Centro de Saúde II (CSII), localizado no Centro. Mais de 20 pessoas estiveram no local em menos de uma hora para atualizar a caderneta das crianças.

Esse é o caso do operador de empilhadeira e pai de quatro meninos, Ítalo Poli Rocha, que os levou para manter as vacinas em dia. “Tem que atualizar a caderneta sempre porque é importante para a imunidade deles. Quando o Arthur e Felipe, gêmeos com 3 meses, tomou a vacina, o coração ficou apertado. Mas temos que acostumar, pois vai ser assim para a boa saúde deles e dos outros dois maiores”, explicou.

Já o pequeno Mateus Duarte, de 12 anos, acompanhado da mãe Rita Duarte, foi vacinado com doses da HPV e meningite. A mãe destacou a importância do Dia D. “Achei muito bom ser no sábado, pois para nós, que somos pais e trabalhamos, fica melhor para trazer. Em relação à vacinação, é essencial para que cresçam bem sem risco de doenças. Campanhas dessas é admirável no Brasil, que tem apresentado muitos problemas, principalmente na área da saúde. Em questão de vacina, somos bem evoluídos”.

O representante comercial e pai de um casal de filhos, Rodrigo Lucena Zaguin, disse que os pais se conscientizaram sobre a importância do Dia D. “Trouxe minha filha Isabela, de 7 anos, para tomar vacina de paralisia infantil e HPV. O maior Henrique, de 10 anos, não precisou porque a caderneta dele já estava atualizada. Pelo jeito, como está movimentado os postos, os pais perceberam que é importante manter a carteirinha em dia”.

A gerente de estabelecimento Karine Sampaio levou o filho Thales, de 3 anos, para atualizar a caderneta, mas não foi preciso porque estava em dia. “Fiquei surpresa de estar atualizada, mas ao mesmo tempo feliz em saber que ele não precisará ser vacinado por enquanto. Ele tendo saúde é o principal”, completou.

VACINAÇÃO

A Campanha de Multivacinação foi realizada neste sábado (16) em todo o País. O Ministério da Saúde disponibilizou 13 vacinas para crianças de até 9 anos e oito para adolescentes de 10 a 15 anos. Segundo a pasta federal, 53% do público alvo não está com a vacinação em dia. O objetivo é proteger esse público contra doenças que ainda não estão eliminadas e, portanto, representam riscos para quem não estiver vacinado.