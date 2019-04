Diretoria de Agricultura promove palestra sobre cuidados com solo

A Diretoria de Agricultura de Suzano realizará nesta segunda-feira (29), às 18 horas, uma palestra gratuita destinada a agricultores do município e da região do Alto Tietê. O tema da apresentação será “Cuidados com o Solo”.

O evento está marcado para ocorrer no Sítio Paraná, localizado na estrada Keita Harada, 7.350, na Vila Ipelândia, distrito de Palmeiras, e contará com a presença de Felipe Monteiro de Almeida, diretor da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati), vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, e engenheiros agrônomos ligados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego.

O objetivo da palestra é ajudar os produtores rurais de Suzano e região a melhor utilizarem o solo, evitando seu desgaste e mantendo a produtividade aliada à sustentabilidade ambiental.

Esta é a primeira reunião temática voltada à qualificação dos agricultores sobre o tema. No entanto, a Diretoria de Agricultura, ao longo do ano, realizou encontros e palestras com produtores rurais e entidades ligadas ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Futuramente haverá novos eventos para tratar de outros assuntos.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, André Loducca, esses encontros são fundamentais para a coesão e melhoria da comunidade. “A promoção dessas palestras permite que, com pouco investimento, haja um aumento na produtividade e estimule o empreendedorismo. Nossa região tem um protagonismo na produção agrícola na Região Metropolitana de São Paulo e merece toda a atenção”, explicou.

Mais informações estão disponíveis pelo telefone (11) 4746-1580. A Diretoria de Agricultura de Suzano funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e está localizada na rua Abdo Rachid, 55, no centro.