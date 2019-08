Distrito de Palmeiras terá ‘moderno’ terminal de ônibus

O secretário municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, anunciou que o projeto, de um novo terminal de ônibus em Palmeiras, está pronto. O que falta agora para oficializar são questões ambientais, mas há possibilidade de a obra iniciar ainda este ano.

O anúncio foi feito por Galo, durante o programa DS Entrevista.

Conforme afirmou, esse é um projeto antigo do prefeito Rodrigo Ashiuchi, que vem cobrando diariamente a realização dele.

"Ashiuchi já tem esse plano desde o início do mandato, e desde quando assumi o cargo, em agosto do ano passado, ele me cobra a realização desse projeto. Ele até brinca dizendo: 'Eu não quero para hoje, nem para amanhã, eu quero para ontem'", disse o secretário durante a entrevista.

Entretanto, ainda faltam algumas questões burocráticas, conforme explicou Galo. O secretário disse que o que pode ser confirmado é a existência da planta do projeto, mas que ainda falta regularizar uma área, pois a região possui muitas áreas de proteção ambiental.

"Eu posso já confirmar a existência da planta, não quero também atravessar o prefeito, vou deixar para ele anunciar tudo oficialmente, depois. Mas ainda faltam tratar algumas questões. Por exemplo, a questão ambiental, pois lá a maioria das áreas é de proteção ambiental, e mesmo nós, que somos a Prefeitura, também respondemos pelos nossos atos", explicou o secretário.

Benefícios

Galo explicou que um terminal no bairro será uma grande conquista para a população de Palmeiras. Segundo ele, "a região representa basicamente metade do total da cidade, se tratando de território". "Suzano tem 202,6 quilômetros, Palmeiras tem cerca de 114 quilômetros. Então você tem uma região que representa metade da cidade, em relação ao tamanho territorial". Outro benefício apontado por Galo está na agilidade e segurança que um novo terminal vai proporcionar à população. Ele comenta que a falta de integração para quem paga a passagem em dinheiro é um problema, e o terminal pode resolver isso.

"Hoje temos um problema no transporte que precisa ser resolvido. Quem tem o cartão Bom, consegue facilmente fazer a integração, mas e quem paga em dinheiro? Quem paga em dinheiro precisa pagar duas vezes a passagem, se trocar de ônibus. Então, acredito que com um terminal esse problema será solucionado. A pessoa pode descer no terminal e trocar de linha sem pagar novamente a passagem", disse o secretário.

Novidades

Galo não citou detalhes sobre as diferenças que o novo terminal terá em relação ao terminal já existente. Ele apenas disse que "deixará para o Ashiuchi contar todas as novidades".