Dois em cada dez reparos de manutenção de trânsito são de placas danificadas

Pelo menos 20% dos serviços de manutenção de trânsito são reparos de placas de sinalização. Ou seja, dois em cada dez consertos são de placas “vandalizadas”.

Os equipamentos sofrem constantes ações de vandalismo, segundo a Prefeitura.

De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, duas equipes cuidam da parte das sinalizações verticais (placas), realizando plantões diários e noturnos com manutenção e instalação de novos equipamentos.

Como estes serviços são classificados como rotineiros, é realizado constantemente o controle e ações pela pasta responsável que executa levantamentos das placas que precisam de reparo na cidade.

Os pedidos de manutenção e/ou implantação de sinalização de trânsito pode ser realizado por telefone ou diretamente na SMTMU, pelo telefone (11) 4746-1166, ou presencialmente na sede da pasta (Rua José Correia Gonçalves, 152 - Centro).

Os motoristas alegam que a irregularidade das placas podem prejudicar no momento em que transitam, podendo ocasionar em acidentes, principalmente em vias mais movimentadas da cidade.

O gerente comercial Emerson Silva afirma que quando as placas estão quebradas e enferrujadas dificultam a visibilidade no trânsito, principalmente para os motoristas iniciantes ou aqueles que não conhecem o local que estão transitando.

"Dificulta a vida do motorista. Vejo algumas placas irregulares na cidade. A sinalização é importante no trânsito e deve ser trabalhada constantemente". A comerciante Rute Dias conta que não consegue enxergar algumas placas por causa da irregularidade que elas apresentam. "Dificulta a visibilidade do motorista. Você não consegue ver a placa, isso atrapalha e é perigoso". O taxista Juraci Magalhães comenta a questão das placas apontarem locais importantes em Suzano, além daquelas que indicam nome das ruas e as de sinalização.

"Você não encontra com frequência placas que indicam locais como hospitais, shopping, praças, além das de sinalização serem alvo de ações de vandalismo". Magalhães acredita que a irregularidade nas placas sinalizadoras não podem ocasionar acidentes e afirma que pinturas devem ser realizadas constantemente, pois a maioria com o tempo vai ficando 'apagada'.