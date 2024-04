Dono da Red Imóveis e ex-presidente do Suzaninho morre aos 85 anos

O proprietário da Red Imóveis, fundador e ex-presidente do Suzaninho, Edgard Rogerio morreu aos 85 anos na noite desta quinta-feira (4). Ele faleceu no hospital devido a problemas no coração.

O corpo será velado no no salão nobre do Suzano F.C. ( Suzaninho ) a partir das 10 horas desta sexta-feira (5). Às 14h acontece uma missa de corpo presente e o sepultamento será às 16h no cemitério São Sebastião, em Suzano.

Suzanense raiz, Edgard deixa três filhos, três netos e uma esposa.

Rogério era proprietário da imobiliária Red Imóveis há mais de 42 anos. A imobiliária está localizada no Centro da cidade. Ajudou a fundar o Clube Suzaninho e foi presidente do clube.

Em nota das redes sociais, o Suzano futebol Clube prestou homenagem ao Rogerio.

“Com os corações pesados, a família do Suzano Futebol Clube lamenta profundamente informar o falecimento de nosso estimado ex-presidente, Edgard Rogério. Sua dedicação e amor pelo clube foram inigualáveis, deixando uma marca indelével em todos nós”.