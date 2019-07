Doria autoriza liberação de R$ 5,9 milhões para Estrada da Duchen em Suzano

O governador João Doria (PSDB) assinou neste sábado, 13, a liberação de R$ 5,9 milhões para a nova Estrada do Duchen, na região da Vila Ipelândia, em Suzano. A vicinal praticamente desapareceu, após as fortes chuvas do final do ano passado e início deste ano e, também, por estar em área de ampliação da Represa de Taiaçupeba. A expectativa é a de que as obras para alteamento da pista, conservação especial e reabilitação da sinalização possam iniciar no segundo semestre deste ano. O tucano anunciou ainda que o Hospital das Clínicas (HC) irá estar em pleno funcionamento a partir de janeiro de 2020.

Os anuncios foram feitos durante a inauguração da Avenida das Orquídeas, em Mogi das Cruzes. A via, que será uma importante válvula de escape para motoristas, irá ser aberta para o tráfego de veículos a partir da zero hora deste domingo.

Em entrevista à imprensa, Doria reafirmou também que cumpriu compromissos firmados durante a campanha para o pleito de 2018. Outra informação apresentada pelo governador foi a redução na tarifa dos pedágios do Estado.

"Nós prefirmos não receber o dinheiro de outorgas. Mas sim devolver o benefício à população", afirmou o tucano, que afirmou que todas as estradas reconcessionadas terão de ter iluminação em LED das entradas e saídas, em acessos ou não, o monitoramento eletrônico por meio de câmeras vinculadas à Central de Operações da Polícia Militar (Copom) e, também, um sistema de assistência e atendimento 24 horas, além de melhorias constantes.