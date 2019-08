Doria confirma compromisso com hospital e Rodoanel

Em visita na tarde desta quinta-feira (1º) na Assembleia Legislativa, o governador João Dória reiterou seu compromisso em iniciar o atendimento do Hospital das Clínicas de Suzano para a população, além do empenho pessoal na construção da segunda alça do Rodoanel.

As declarações foram feitas em resposta aos questionamentos do deputado Estevam Galvão (DEM), que também agradeceu o governador pelos investimentos já garantidos para a região neste ano, a exemplo do Expresso Leste; Centro Dia do Idoso; ações de regularização fundiária; regulamentação da sua lei que isenta os hortifrutis da tributação do ICMS; Carreta Mulheres de Peito; construção da Delegacia Central; melhorias na Rodovia Índio Tibiriçá e a pavimentação da estrada da Duchen.

"O senhor (Dória) é um homem de palavra e já mostrou que tem compromisso com Suzano e região. Tenho convicção de que colocará o Hospital das Clínicas para atender a nossa população e garantirá para a nossa região a segunda alça do Rodoanel, onde já existe projeto executivo pronto e licenças ambientais emitidas, que é a Estrada dos Fernandes", disse o deputado.

O governador reforçou seu compromisso com a cidade e cobrou da sua equipe a data que o vice-governador Rodrigo Garcia irá até Suzano anunciar o cronograma de funcionamento público do Hospital. "Este tema é muito importante. Estou cobrando a marcação da data, que será neste mês de agosto, para que o Rodrigo (Garcia) vá até o hospital definir o cronograma de atendimento para a região, em atendimento ao seu pedido", disse.

Dória falou também sobre o anúncio recente de reforma da escola estadual Raul Brasil, vítima de massacre no início deste ano. "Conseguimos com a iniciativa privada a reforma completa da unidade. Foi uma reunião dura, difícil, mas conseguimos o empenho de todos em benefício daqueles que sofreram tamanha tragédia. Você (Estevam) estava lá e sabe exatamente do que estou falando, participou dessa ação e união de forças conosco. As obras já terão início e devem ser entregues em janeiro de 2020", disse.