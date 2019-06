Doria investe R$ 654 mil em ações ambientais em Suzano

O governador João Doria e os secretários de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, e de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, assinaram nesta terça-feira (4) 73 contratos com municípios do interior e do litoral paulista para investimentos em ações ambientais. A Prefeitura de Suzano vai firmar contrato no valor de R$ 654.998,60 que viabilizará o sistema de informações da microbacia hidrográfica do ribeirão Balainho e promoção de boas práticas agrícolas.

Os recursos provenientes do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), no total de R$35 milhões, serão distribuídos entre 36 prefeituras e 25 instituições. Suzano está entre os municípios contemplados.

"Quero lembrar que amanhã é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e estamos aqui tendo uma atitude voltada à proteção e preservação ambiental”, declarou o Governador.

Doria ainda lembrou que todos os contratos foram assinados digitalmente. A medida reduz custos financeiros, agiliza processos administrativos e também ajuda a mitigar impactos ambientais. “É uma visão moderna de governar”, acrescentou o Governador.

Os empreendimentos foram indicados pelos Comitês de Bacias Hidrográficas e abrangem projetos e obras de saneamento; como controle de perdas nas redes, drenagem, afastamento e tratamento de efluentes; revisão de planos municipais de saneamento básico; canalização de cursos-d’água; criação de parque linear em área urbana; estudos e obras para controle de erosão; projetos de educação ambiental e ainda ações regionais com foco no meio ambiente.

“Investir em saneamento, galerias pluviais, preservação e recuperação dos nossos recursos hídricos é garantir ações sustentáveis que propiciam qualidade de vida à população”, disse Penido.

“Iniciativas em prol do meio ambiente são sempre bem-vindas para manter em boas condições a água que consumimos e o ar que respiramos. Esta é uma prioridade do Governo do Estado”, completou Vinholi.

Para acessar o apoio financeiro do Fehidro, os interessados devem elaborar um projeto compatível com os programas e as prioridades dos planos de recursos hídricos, além de receber indicação dos Comitês de Bacias Hidrográficas e aprovação técnica dos Agentes Técnicos do Fehidro. No total, foram firmados 54 contratos com instituições municipais, 12 com sociedade civil e 2 com instituições estaduais.

Mais informações estão disponíveis em: http://fehidro.sigrh.sp.gov.br/fehidro/index.html