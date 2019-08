Doria recebe Ashiuchi e anuncia para este mês reforma da Raul Brasil

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e a primeira-dama Larissa Ashiuchi participaram de uma reunião com o governador João Doria no fim da tarde desta quarta-feira (31), no Palácio dos Bandeirantes, para tratar da reforma completa da Escola Estadual Professor Raul Brasil, que será feita pela iniciativa privada.

Também participaram do encontro o presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, Filipe Sabará; o secretário estadual de Relações Internacionais, Júlio Serson; o secretário estadual de Educação, Rossieli Soares; e a secretária estadual de Desenvolvimento Social, Célia Parnes; além de membros das empresas Suzano SA, MRV Engenharia, Paradise Golf Club, Nadir Figueiredo e International Paper do Brasil.

Na oportunidade, o projeto de reforma da escola Raul Brasil - que foi alvo de ataque por parte de dois jovens que abriram fogo contra alunos e profissionais da instituição, resultando na morte de oito pessoas, além dos atiradores - foi criado pela Suzano SA em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, foi apresentado às autoridades. Entre as mudanças, estão a ampliação da instituição de ensino e a mudança da entrada, que vai passar da rua Otávio Miguel da Silva para rua José Garcia de Souza.

As intervenções, segundo o cronograma apresentado, serão iniciadas no final de agosto e a previsão é que sejam concluídas até janeiro de 2020.

Todos os trabalhos serão financiados pelas instituições privadas, tendo à frente à Suzano SA.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, os trabalhos estão sendo alinhados entre prefeitura, governo estadual e instituições privadas.

“O projeto conta com muitas melhorias para a escola, com criação de novos ambientes, por exemplo. A ideia é mudar o espaço por completo, dando um novo significado. Estamos acompanhando todo o trabalho”, informou o chefe do Executivo municipal.