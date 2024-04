DS faz mapeamento e traça raio-x da distribuição de medicamentos na região

A maioria das cidades faz a distribuição dos medicamentos de forma gratuita nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Das dez cidades consultadas, Biritiba Mirim, Poá e Salesópolis não responderam à reportagem. Arujá, Santa Isabel, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes não informaram o número exato de medicamentos distribuídos.

Em Suzano, no entanto, a média de medicamentos oferecidos mensalmente é de 3,4 milhões. A distribuição é realizada pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF). De acordo com a prefeitura, os medicamentos são entregues mediante prescrição válida, que é emitida por um profissional habilitado, obedecendo os protocolos municipais. É necessário apresentar um documento oficial com foto, cartão SUS e comprovante de residência para fazer a retirada. Suzano conta com 24 postos de saúde.

A distribuição ocorre de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 7 às 17 horas. Somente na Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins – CS II (avenida Paulo Portela, 205 – Centro) o setor da farmácia tem expediente diferenciado, com atendimento ao público de segunda-feira a sábado (exceto feriados), das 7 às 19 horas. Também há medicamentos disponíveis de forma gratuita no Ambulatório de Especialidades, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista, nas quatro unidades do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e no Serviço de Atendimento Especial/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), com os itens específicos desses equipamentos.

Ferraz de Vasconcelos informou que são fornecidos 325 medicamentos, totalizando 26 mil receitas por mês. Os remédios poderão ser retirados mediante pedido do médico após consulta. Guararema conta com três unidades de saúde. Contudo, a dispersão de medicamentos é realizada nas próprias unidades de saúde. No total, 35.500 itens SÃO dispensados por mês. O paciente precisa possuir cadastro ativo nas UBSs e possuir prescrição médica proveniente de um serviço SUS referência.

Em Mogi das Cruzes, a entrega também é realizada nos postos de saúde. É necessário apresentar receituário médico, Cartão SIS e documento pessoal. A cidade não informou a quantidade exata de medicamentos distribuídos, mas fornece 231 itens em sua lista padronizada, que consta no site da administração municipal. Itaquá distribui 157 tipos de medicamentos à população. O número exato não foi informado. Para retirar, o paciente deve apresentar receita médica válida, documento pessoal com foto e comprovante de endereço. Apenas os medicamentos sob controle especial devem ser retirados no Ambulatório de Saúde Mental. Os demais, nas próprias UBSs.

Arujá e Santa Isabel não informaram a quantidade de medicamentos distribuídos. Em Arujá, a prefeitura informou que para solicitar os medicamentos o paciente também deve apresentar a prescrição dentro da validade legal, xerox da prescrição, cartão sus e ser morador da cidade. O município conta com sete unidades de saúde.

Santa Isabel conta com o Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF) que está localizado na Rua Roberto de Almeida Machado, situado no bairro Recanto do Céu. “O paciente ou seu responsável precisa apresentar o receituário, o cartão do SUS e um documento com foto nas farmácias”, informou a prefeitura.