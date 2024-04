DS lança campanha do Dia das Mães

O Dia das Mães será ainda mais especial neste ano com campanha lançada pelo DS. ‘Sua Mãe no Diário de Suzano’ vai receber vídeos.

O mais curtido nas redes sociais será o vencedor.

O autor ganhará prêmios. (Leia o regulamento da campanha mais abaixo)

A participação é aberta a todas as pessoas com mais de 18 anos. A promoção se inicia nesta quinta-feira (18 de abril) com encerramento previsto para o dia 6 de maio às 22 horas.

Para participar, os interessados devem enviar vídeo com duração máxima de 30 segundos junto com a mãe.

O DS vai receber os vídeos no WhatsApp (11) 4745.6900. Eles devem ser gravados no formato vertical. Cada participante pode enviar apenas um vídeo para a promoção. Os vídeos recebidos serão postados nas redes sociais do DS.

O participante deve ser seguidor das redes sociais do jornal. O que receber o maior número de curtidas até o dia 12 de maio será considerado o vencedor.

Todos os prêmios constam no regulamento. O vencedor receberá um tratamento de beleza no Studio de Beleza Amittiê, 4 ingressos para o parque aquático Magic City e outros 4 para o Cinema Cinemark.

O resultado da promoção será divulgado nas redes sociais do DS até o dia 13 de maio.

CONHEÇA O REGULAMENTO DA CAMPANHA



1. Promoção e Organizador: 1.1. A Promoção Dia das Mães é organizada pelo Jornal Diário de Suzano, doravante denominado "Organizador".

2. Elegibilidade: 2.1. A participação na promoção é aberta a todas as pessoas físicas maiores de 18 anos.

3. Período da Promoção: 3.1. A promoção inicia em 18/04/24 e encerra-se no dia 06/05/24 às 22hs, horário de Brasília, onde será encerrado o envio dos vídeos participantes.

4. Como Participar: 4.1. Para participar, os interessados devem enviar um vídeo com duração máxima de 30 segundos, mostrando-os junto com suas mães, para o número de WhatsApp 11 4745-6900. 4.2. Os vídeos devem ser gravados na orientação vertical (modo retrato) utilizando um celular. 4.3. Ao enviar o vídeo, o participante concorda automaticamente com os termos deste regulamento. 4.4. Cada participante pode enviar apenas um vídeo para a promoção.

5. Seleção do Vencedor: 5.1. Os vídeos recebidos serão postados nas redes sociais do Jornal Diário de Suzano, o participante deve ser seguidor das redes sociais do Diário de Suzano, Facebook e Instagram. 5.2. O vídeo que receber o maior número de curtidas até o dia 12 de maio será considerado o vencedor. 5.3. Em caso de empate, o Organizador realizará uma votação adicional para determinar o vencedor.

6. Premiação: 6.1. O participante cujo vídeo for escolhido como vencedor receberá um tratamento de beleza no Studio de Beleza Amittiê que inclui, massagem, banho de hidro, café da manhã ou da tarde (que será oferecido no espaço de acordo com o horário de agendamento), maquiagem, penteado e pé e mão , 4 ingressos para o parque aquático Magic City e 4 ingressos para o Cinema Cinemark. 6.2. O prêmio é pessoal e intransferível, não podendo ser trocado por dinheiro ou qualquer outro produto.

7. Divulgação do Vencedor: 7.1. O resultado da promoção será divulgado nas redes sociais do Jornal Diário de Suzano até o dia 13 de Maio, às 18hs. 7.2. O vencedor também será contatado por mensagem direta nas redes sociais ou por telefone, utilizando os dados fornecidos no momento da inscrição.

8. Disposições Finais: 8.1. O participante cede automaticamente ao Jornal Diário de Suzano o direito de uso do vídeo enviado para a promoção, para fins de divulgação e publicidade, sem necessidade de compensação adicional. 8.2. O Jornal Diário de Suzano reserva-se o direito de desclassificar participantes que violem qualquer item deste regulamento. 8.3. Este regulamento poderá ser alterado pelo Organizador a qualquer momento, mediante aviso prévio nas redes sociais ou no site do jornal. 8.4. A participação nesta promoção implica na aceitação total e irrestrita de todos os itens deste regulamento.

Participe e celebre o Dia das Mães com o Jornal Diário de Suzano!