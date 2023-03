DS lança documentário 'Suzano: 1949 - O que a história conta?'

O projeto é uma produção audiovisual do DS iniciada neste ano, para celebrar o aniversário de 74 anos de Suzano, comemorado no próximo dia 2 de abril.

O material traz a história da cidade com depoimentos de personalidades, descendentes, e historiadores que contam o passo-a-passo das mais de 7 décadas da história da cidade, passando pela antiga vila, emancipação, desenvolvimento e desafios.

O documentário é fruto de uma parceria entre os setores Comercial e Redação do Diário de Suzano. Tem produção, edição supervisão e idealização de parte da equipe do DS, formada pelos jornalistas Ana Karina Talarico e Edgar Leite, além da diretora assistente Fátima Ramos, Edilaine Ordilei (Comercial) e Samuel Cabêdo (imagens), além de Vitor Petenusso. Tem um vasto material do próprio DS, além de acervos históricos do município e da Página Suzano Antigo.

A cerimônia contou também com a presença do grupo de estudantes do Projeto "Pra Ver a Banda Passar" da Escola Estadual Professora Sylvia Mafra Machado, coordenado pelo maestro Gleberson Moraes Santana, o Maestro Binho. O projeto é uma parceria com a Associação de Fanfarras e Bandas de Mogi das Cruzes (Afabamc) com apoio da Diretoria de Ensino e Secretaria Municipal de Educação.

O maestro Binho coordena o Projeto Sons, Movimentos e Vozes da Secretaria de Educação de Suzano. Os estudantes do projeto também se apresentam no dia 2 de abril no Aniversário da Cidade. Binho também é maestro da Banda Lira Suzanense.

Com o lançamento do documentário, o Jornal Diário de Suzano espera contribuir com o município, que comemora 74 anos de emancipação político-administrativa no dia 2 de abril.

Todo o material pode ser acompanhado nas plataformas digitais do DS a partir desta sexta-feira (31), incluindo o Canal do YouTube.

Ashiuchi: 'Material rico e indispensável para memória'

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), disse ontem que teve a honra de participar das gravações, concedendo entrevista sobre sua trajetória como cidadão e chefe do Executivo da cidade. "Em nome do diretor do jornal, Amadeu Guaru José de Moraes, e do editor-chefe Edgar Leite, parabenizo toda a equipe deste importante projeto que homenageia nossa cidade nesses 74 anos de história", disse o prefeito. PRODUÇÃO Segundo ele, a produção é "sem dúvida, um material rico e indispensável para a memória da cidade, valorizando o protagonismo de diferentes grupos e personalidades que ajudaram na construção de Suzano". EXIBIÇÃO A exibição no Cineteatro Wilma Bentivegna também foi acompanhada pelo chefe de gabinete da Prefeitura de Suzano, Afrânio Evaristo; pelos secretários André Chiang (Meio Ambiente), Leandro Bassini (Educação); Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho (Esportes e Lazer); Paulo Pavione (Comunicação Pública) e Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação). Também estiveram presentes, o ex-prefeito Marcelo Candido (PSOL) e a jornalista Viviane Strelec, que representou o ex-deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira.

O Jornal Diário de Suzano lançou na manhã desta quarta-feira (29 de março), o documentário "Suzano: 1949 O que a história conta?". O evento foi realizado no Cineteatro Wilma Bentivegna e reuniu autoridades, entre elas o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), historiadores, integrantes de famílias históricas de Suzano, e personalidades que fizeram parte das entrevistas para o documentário.