DS reformula portal de notícias: mais moderno e acessível ao leitor

A página está de cara nova: mais moderna e intuitiva. O novo portal foi desenvolvido para facilitar ainda mais o acesso aos usuários leitores.

O endereço eletrônico é o mesmo: www.diariodesuzano.com.br.

Uma das mudanças é o topo. Sai o fundo azul e entra o branco.

O internauta também terá, a partir de agora, facilidade para acessar por meio do celular.

O portal agora é responsivo, se adapta a diferentes tamanhos de tela para proporcionar a melhor experiência ao usuário em qualquer dispositivo. Trata-se de um único site, com mesmo domínio, URLs, conteúdos e imagens, cujo design se altera conforme as configurações de tela do dispositivo.

“O objetivo é facilitar e deixar a leitura agradável ao internauta, leitor do DS. A mudança foi pensada também para os assinantes e anunciantes”, disse o editor-chefe, jornalista Edgar Leite.

A partir de agora o novo portal fica cada vez mais moderno, leve, intuitivo, seguro, com editorias direcionadas para facilitar a localização das matérias e anúncios otimizados. A melhoria beneficia clientes e leitores, com um formato moderno, sem ser cansativo e conteúdo responsivo aos aparelhos móveis.

A mudança vinha sendo pensada para facilitar a vida de quem acessa as opções eletrônicas.

A reformulação no portal faz parte de um plano de expansão do DS, que investe no digital, mas mantém também o formato impresso garantindo uma cobertura especial, cada vez mais forte, da cidade de Suzano e região.

De acordo com editor-chefe, a reformulação do portal traz um dinamismo maior ao jornalismo on-line somando-se à tradição do jornalismo impresso.

O portal fortalece a presença séria das coberturas do Diário de Suzano, que completa 62 anos em setembro deste ano. “O compromisso com a informação continua o mesmo”, disse Edgar Leite. “É preciso facilitar para o leitor, o ambiente digital da internet”, acrescentou.

O Jornal Diário de Suzano (DS) lança nesta terça-feira (7) a reformulação do seu portal de notícias.