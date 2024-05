'DS Solidário' abre espaço para mais 12 entidades de ajuda ao RS

O projeto ‘Diário Solidário’, idealizado pelo DS, prossegue recebendo informações de entidades sobre pontos de arrecadação de donativos para os desabrigados das chuvas no Rio Grande do Sul. Agora, são 12.

Por meio do ‘Diário Solidário’, o jornal abre espaço no portal de notícias (www.diariodesuzano.com.br), na edição impressa e redes sociais para as entidades divulgarem suas campanhas de arrecadação (veja tabela abaixo).

O objetivo é dar visibilidade para conectar entidades assistenciais às pessoas que queiram ajudar as famílias gaúchas a enfrentarem este momento de tragédia.

As associações, entidades e ONGs interessadas em veicular campanhas de arrecadações no portal do DS, no jornal impresso e redes sociais podem participar da campanha "Diário Solidário".

Elas devem encaminhar e-mail para os endereços do jornal - diariodesuzano@gmail.com, editorchefe@rededs.com.br - e para o WhatsApp (011- 4745.6900) informando como as pessoas podem doar e o que será arrecadado.

É importante constar no e-mail o nome da instituição); telefone para contato; e-mail; site (se houver); quais itens podem ser doados; onde e como entregar as doações.