Durante o mês de julho, GCM terá 1ª mulher no comando

Ao ser empossada como subcomandante da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, a responsável pela Patrulha Maria da Penha, Rosemary Caxito, já começa sua nova atividade assumindo interinamente o comando geral da corporação. Durante o mês de julho, ela substituirá Sérgio de Assis Andrade, que está de licença-prêmio.

Rosemary foi alçada ao subcomando da GCM a partir do reconhecimento do trabalho feito em defesa da segurança das mulheres vítimas de violência durante cinco anos. A Patrulha Maria da Penha de Suzano foi reconhecida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública com o Selo de Práticas Inovadoras em 2018 e na edição deste ano do evento será tema de workshop, no próximo dia 31, em João Pessoa, na Paraíba. O programa também já capacitou guardas de várias cidades dos estados de São Paulo e da Bahia.

Para o secretário municipal de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santos, ter uma mulher como subcomandate da GCM é uma experiência muito interessante. “Temos na presidência da Câmara de Suzano, por exemplo, a vereadora Gerice Lione, a primeira mulher a assumir esta função, e trazer a Rosemary para o subcomando da Guarda é mais uma quebra de paradigma. Ela vai contribuir muito ao somar a experiência da Patrulha Maria da Penha”, afirmou.

Para Rosemary Caxito, a GCM de Suzano está muito bem montada. “Acabamos de receber o Centro de Monitoramento Integrado (CSI) e estamos colocando 30 novos agentes para patrulhamento nas ruas, o que nos possibilitará um atendimento ainda mais rápido aos cidadãos. Tenho certeza de que o relacionamento com a tropa será tranquilo. Os guardas sempre ajudaram muito a Patrulha Maria da Penha e já respeitam o meu jeito e a minha liderança”, afirmou a nova subcomandante.