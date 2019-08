Ecoponto próximo ao Rodoanel vai evitar usuários de drogas

A Prefeitura de Suzano informou que está em estudo na Secretaria de Meio Ambiente, a construção de um novo ecoponto. Esse seria o terceiro na cidade, e ficará localizado no bairro Monte Cristo, próximo ao Rodoanel. A região vem sendo usada frequentemente por usuários de drogas e para descarte ilegal de lixos.

Segundo informações da Prefeitura, funcionários da secretaria e da SPMar vão se reunir nas próximas semanas para estudar a viabilidade de construção do ecoponto.

Entretanto, a autorização da obra fica sob o comando da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), que já afirmou que não tem prazo para conclusão da análise.

"O projeto para utilizar áreas embaixo do Trecho Leste do Rodanel está em análise pelas áreas técnicas da Artesp. Será verificada a viabilidade técnica e, também, a segurança para a estrutura do trecho rodoviário, considerando riscos que a utilização da faixa de domínio traz em relação a possíveis incidentes (incêndio, vandalismo, etc)".

Drogas

Segundo informações da polícia de Poá, recentemente ocorreram ações de apreensão de drogas na região entre os bairros Monte Cristo e Calmon Viana (região onde terá o ecoponto) e também apreendeu drogas no bairro Vila Varela.

À reportagem, a concessionária responsável pelo Rodoanel Leste, a SPMar, informou que na região são realizadas "incessantes ações de limpeza e revitalização nas áreas sob o viaduto leste do Rodoanel Mario Covas".

"Foram instalados mourões de cimento, refeito o calçamento e seguem sendo implantada iluminação e novos pontos de monitoramento por câmera, visando coibir esse tipo de ação no local", disse a nota emitida pela SPMar.

Ecoponto

Os ecopontos são áreas destinadas especificamente para o descarte de entulho (pequena e média quantidade), e outros tipos de lixo, como pneus ou eletrodomésticos.

Segundo informações que constam no site da Prefeitura, existem em Suzano dois ecopontos. Um está localizado na Rua Antônio Francisco dos Santos, 186 - Parque Maria Helena. O outro está Rua Vitor Miguelino, 553 - Boa Vista.

A Prefeitura apenas orienta para que seja verificado no site (ou no local), quais são os produtos que podem ou não serem descartados. Pois, pneus, por exemplo, são recebidos apenas no ecoponto do Boa Vista.