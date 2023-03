Ecopontos fazem 23 atendimentos e Cata-Treco remove 913 toneladas

O trabalho que seguiu durante este sábado, logo após a cidade ter sido atingida por 135 milímetros de chuva em dois períodos distintos da última sexta-feira (10/03), mobilizou todas as secretarias da Prefeitura de Suzano, além do Fundo Social de Solidariedade.

E uma dessas ações foi justamente retirar os materiais que se acumularam nas vias públicas. Em razão disso, a Secretaria de Meio Ambiente disponibilizou neste sábado (11/03) os quatro Ecopontos para que a população pudesse descartar itens inservíveis, ao passo que a Operação Cata-Treco, sob responsabilidade da Secretaria de Governo, recebeu o reforço da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos para retirar objetos danificados das casas invadidas pela água.

A soma dessa força-tarefa resultou em 23 atendimentos. Foram recolhidos sofás, cadeiras e demais objetos que não podem ser mais utilizados e terão o destino adequado, como a reciclagem, por exemplo. Já os caminhões da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos estiveram nos bairros Vila Amorim, Jardim Monte Cristo e Jardim Carmem. As equipes realizaram 83 viagens, chegando ao total de 913 toneladas de itens removidos. Os trabalhos seguem neste domingo (12/03) e devem abranger outros bairros também.

União

Em relação aos Ecopontos, os materiais puderam ser encaminhados às unidades Parque Maria Helena, Marginal do Una, Dona Benta e Boa Vista durante toda a tarde. A exemplo do Cata-Treco, as quatro unidades seguem abertas neste domingo, das 9 às 13 horas.

Para o secretário de Meio Ambiente de Suzano, André Chiang, a abertura das quatro unidades é de fundamental importância. “Os Ecopontos funcionam de segunda a sexta-feira, mas excepcionalmente disponibilizamos o serviço à população neste final de semana para que todos possam fazer o descarte correto de materiais, como restos de móveis”, destacou.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou que o reforço do Cata-Treco também fez a diferença. “Estamos ampliando a frota do serviço regular e percorremos os bairros para retirar das casas das pessoas aquele material que não pode ser mais utilizado e que, infelizmente, acabou sendo atingido pela chuva. Estamos empenhados neste trabalho para contribuir com a nossa população”, avaliou.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi enalteceu as ações realizadas por toda a administração municipal, que não mediu esforços para minimizar os impactos causados pelo temporal desta sexta-feira. “Tivemos uma das maiores chuvas da história de Suzano e, neste momento, devemos ter todas as atenções voltadas para nossa população e não deixar ninguém sem amparo. Vamos seguir na rua, próximo às pessoas, para contribuir e orientar no que for preciso”, definiu o chefe do Executivo.

Os Ecopontos estão localizados na rua Antônio Francisco dos Santos, 186 (Parque Maria Helena), na rua Afonso Nícola Redondo, s/n (Marginal do Una), na estrada Takashi Kobata, 183 (Dona Benta), e na rua Vitor Miguelino, 553 (Boa Vista).