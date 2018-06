Educação promove exposição em parceria com Rotary Club Sul em escola municipal

A Escola Municipal Albano Costa, no bairro Cidade Boa Vista, realizou nesta quinta-feira (21) a exposição “O Peixe Ôto e o Rio Tietê”, em uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e o Rotary Club Sul de Suzano. Participaram da mostra mais de 140 trabalhos realizados por alunos da unidade, com base no livro “O Peixe Ôto e o Rio Tietê”, de autoria de Márcia Romero Tigges.

A abordagem com a obra infantil ocorreu primeiramente por meio do teatro e posteriormente foi transportada para a linguagem literária. A iniciativa, voltada para crianças no início da idade escolar, trata da preservação ambiental e incentiva os participantes a trabalharem materiais recicláveis com novos propósitos.

O livro compôs o planejamento paradidático da unidade e novas ações serão realizadas junto aos alunos durante o segundo semestre. Segundo a direção da escola, o engajamento das crianças e das famílias no projeto superou as expectativas e gerou um resultado extremamente positivo.

Para a presidente do Rotary Club Sul, Fernanda Diaferia, a parceria entre a entidade e o município já permitiu anteriormente que fosse realizado em uma escola da região norte de Suzano o “Projeto Rumo”, com orientação profissional a crianças e jovens. “Esta foi uma iniciativa extremamente positiva. Demonstra que a abordagem terá resultados positivos a médio e longo prazos. Vamos levar, em parceria com a Secretaria de Educação, para outras escolas infantis da região norte da cidade”, afirmou.

Segundo o secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini, o trabalho conjunto do município com a comunidade tem permitido a realização de novos avanços para o currículo da rede municipal. “Isso tem possibilitado uma experiência ampliada, dentro e fora da sala de aula, que se soma aos nossos esforços para a manutenção da qualidade do ensino, avançando de maneira contínua para a excelência”, disse o chefe da pasta.